Pullaro reafirmó que su prioridad es la gestión, no la reelección

En el marco de la 89° edición de ExpoVenado, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró que su prioridad es la gestión de gobierno y no una eventual reelección. Acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y autoridades regionales, recorrió el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, donde encabezó la firma de un convenio por obras hídricas en la laguna La Picasa.



Durante la conferencia de prensa, Pullaro subrayó que su equipo se concentra en “mejorar la calidad de vida de los santafesinos”, con énfasis en la eficiencia administrativa y la ejecución de obras públicas. Destacó la reparación de 4.200 kilómetros de rutas y la construcción de puentes y accesos, a pesar de la falta de acompañamiento del Gobierno nacional en proyectos como la Ruta 33.

El mandatario valoró la experiencia de “Provincias Unidas”, espacio político que comparte con otros gobernadores, donde busca fortalecer la representación del interior productivo. En ese sentido, confirmó que la lista para las elecciones legislativas de octubre será encabezada por Scaglia.

Respecto a los reclamos docentes, reconoció el carácter pacífico de las manifestaciones y destacó que Santa Fe logrará más de 180 días de clases en 2025, algo que no se alcanzaba en años anteriores. También remarcó que los incrementos salariales se diseñan para ser sostenibles, pese al contexto inflacionario.

Finalmente, Pullaro enumeró avances de obras en Venado Tuerto, como la avenida de Circunvalación, el Parque Municipal General Belgrano y la pronta inauguración de la Escuela N° 238. Según precisó, el ahorro en gasto corriente y la reducción de 5.000 cargos públicos permitió destinar más recursos a infraestructura, logrando disminuir los costos de obra entre un 40% y un 70%.