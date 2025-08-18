Incendio intencional en la iglesia de El Pozuelo

La tranquilidad de la pedanía de El Pozuelo, en Granada, se vio interrumpida este domingo cuando un joven de 21 años ingresó por la fuerza en la iglesia de Santiago Apóstol y provocó un incendio intencional.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el individuo rompió una vidriera con un martillo para acceder al templo. Una vez en el interior, causó destrozos y posteriormente inició un fuego utilizando un mechero.

El siniestro movilizó de inmediato a los Bomberos de Motril, la Guardia Civil, la Policía Local y vecinos de la zona, quienes intentaron sofocar las llamas hasta la llegada de los equipos de emergencia. Si bien el incendio fue controlado, los daños materiales dentro de la iglesia fueron considerables.

El Arzobispado de Granada emitió un comunicado en el que calificó el hecho como “intencional” y lo definió como “un atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes”. Además, agradeció la labor de bomberos y fuerzas de seguridad, e invitó a los fieles a “desagraviar a Dios” ante lo ocurrido.

La Guardia Civil acordonó el lugar y la Policía Judicial continúa con la investigación para determinar responsabilidades. El caso reabre el debate sobre la seguridad de los templos religiosos y la convivencia social en un contexto de tensiones culturales y migratorias en España.