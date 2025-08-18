Incendio intencional en la iglesia de El Pozuelo

Rodrigo Paz y Tuto Quiroga definirán la presidencia de Bolivia
El PDC y Libre disputarán el balotaje del 19 de octubre, tras el fin de 20 años de hegemonía del MAS.
Un joven de 21 años de origen marroquí provocó destrozos y un incendio en la iglesia de Santiago Apóstol, en la pedanía granadina de El Pozuelo. El Arzobispado condenó el hecho y la Justicia investiga.Internacionales18 de agosto de 2025SOFIA ZANOTTI
La tranquilidad de la pedanía de El Pozuelo, en Granada, se vio interrumpida este domingo cuando un joven de 21 años ingresó por la fuerza en la iglesia de Santiago Apóstol y provocó un incendio intencional.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el individuo rompió una vidriera con un martillo para acceder al templo. Una vez en el interior, causó destrozos y posteriormente inició un fuego utilizando un mechero.
El siniestro movilizó de inmediato a los Bomberos de Motril, la Guardia Civil, la Policía Local y vecinos de la zona, quienes intentaron sofocar las llamas hasta la llegada de los equipos de emergencia. Si bien el incendio fue controlado, los daños materiales dentro de la iglesia fueron considerables.
El Arzobispado de Granada emitió un comunicado en el que calificó el hecho como “intencional” y lo definió como “un atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes”. Además, agradeció la labor de bomberos y fuerzas de seguridad, e invitó a los fieles a “desagraviar a Dios” ante lo ocurrido.
La Guardia Civil acordonó el lugar y la Policía Judicial continúa con la investigación para determinar responsabilidades. El caso reabre el debate sobre la seguridad de los templos religiosos y la convivencia social en un contexto de tensiones culturales y migratorias en España.
Ambos líderes calificaron el encuentro como productivo, pero no alcanzaron un acuerdo de cese del fuego. Putin propuso continuar las negociaciones en Moscú
El presidente de EE. UU. firmó una proclama que exime a la mayoría de los jubilados del pago de impuestos sobre su seguro social, en el marco del 90° aniversario del programa.
El presidente brasileño negó que su país sea un “mal socio comercial” y advirtió que no se arrodillará ante el gobierno estadounidense.
Do Hyeong Kwon admitió su responsabilidad en el colapso de USD 40.000 millones que afectó a inversionistas de todo el mundo.
Un informe del Congreso estadounidense advierte que las normas europeas de moderación de contenido afectan la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.
La Provincia detectó 11 casos de certificados de salud apócrifos en distintas dependencias. Se instruyen sumarios y algunos agentes ya fueron separados de la administración pública.
Un proyecto en la Legislatura busca que farmacéuticos puedan elaborar y dispensar preparados en base a cannabis medicinal bajo receta.
Dos jóvenes fueron aprehendidos tras evadir un control vial. La motocicleta fue secuestrada por falta de documentación.
El organismo previsional abona hoy jubilaciones mínimas, AUH, AUE, SUAF y otras asignaciones según la terminación del DNI.
Los hechos ocurrieron el fin de semana bajo la modalidad de escruche. Las víctimas denunciaron destrozos y hasta que los delincuentes comieron en las casas.