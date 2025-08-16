Milei proyectó «Homo Argentum» con su gabinete en Casa Rosada

Bullrich oficializó su candidatura a senadora: "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar"
Lo anunció con un posteo en su cuenta de X
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.Política 16 de agosto de 2025LORENA ACOSTA
El presidente Javier Milei organizó este viernes una actividad inusual en Casa Rosada: invitó a su gabinete y a colaboradores cercanos a participar de una función privada de la película «Homo Argentum», protagonizada por Guillermo Francella.
La jornada comenzó pasadas las 9.30, cuando Milei llegó al edificio con un mameluco de YPF, prenda que suele utilizar los viernes durante su jornada de trabajo remoto desde la Quinta de Olivos. El encuentro se extendió por más de cuatro horas, incluyó un almuerzo de empanadas y combinó cine debate con definiciones políticas de cara a las elecciones legislativas.
Entre las historias de la película que el mandatario seleccionó para discutir estuvieron Aquí no ha pasado nada, Un hombre decidido, Experiencia enriquecedora y Ezeiza. Según trascendió, utilizó esas viñetas como disparadores para reflexionar sobre la coyuntura nacional.
Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica); el asesor Santiago Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se retiró antes de finalizar la actividad.
Al concluir la proyección, cerca de las 14.30, los funcionarios se retiraron del lugar mientras Martín Menem se dirigió al despacho de su primo Eduardo “Lule” Menem, encargado del armado de listas de La Libertad Avanza para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
