Bullrich oficializó su candidatura a senadora: "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar"

Milei proyectó «Homo Argentum» con su gabinete en Casa Rosada
El presidente convocó a ministros y funcionarios a una función privada de la película en medio de un encuentro político que combinó debate y definiciones electorales.
Política 16 de agosto de 2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, oficializó hoy su candidatura como senadora por la Ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza.
"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta oficial de X.
Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".
"Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", resaltó.
Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía "mantiene" firme al Gobierno "para dejar atrás" a quienes, en su criterio, "hundieron" a la Argentina "en el desorden, la delincuencia y la pobreza".
"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho", subrayó y finalizó: "Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso".
La empresaria aclaró que mantiene una buena relación con el cantante y que nunca retomaron su vínculo sentimental.
El delantero de la Selección Argentina y la modelo pusieron fin a su relación en medio de rumores y un video polémico que habría acelerado la ruptura.
Un trabajador de 19 años sufrió múltiples lesiones al caer desde la parte superior de un galpón en construcción. Fue trasladado al Hospital por el SIES.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito suspendió la orden de transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a Burford Capital mientras se resuelve la apelación. También aceptó la intervención del gobierno de Estados Unidos como “amicus curiae”.
La Municipalidad realizará el descubrimiento de un objeto restaurado en homenaje a San Martín, donado por familias locales. Será este domingo a las 17 en la Plaza 9 de Julio.