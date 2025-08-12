Madre de Ian Moche cuestiona a Milei y denuncia violencia institucional

Marlene Spessio, madre de Ian Moche, criticó públicamente al presidente Javier Milei por difundir una imagen de su hijo, menor de edad, en el marco de una polémica que se originó días atrás.

En diálogo con Noticias Argentinas por Radio Splendid AM 990, Spessio señaló: “A mí me hubiera encantado que sea una persona común y corriente, porque cuando suceden estas cosas vos tenés la oportunidad de hablar y que te conteste”.

La madre del joven autista recordó un episodio similar ocurrido con una fundación que cuestionó su diagnóstico. “Poner la foto de mi hijo diciendo falso autista era horrible. Pedí que retiraran la foto y que pidieran disculpas públicas, y lo hicieron. Esto yo no lo tengo con el presidente”, expresó.

Según relató, la situación provocó hostigamiento: “Al principio fue una cacería de brujas. Nos investigaron, nos operaron, sacaron fotos de mi casa, sabían toda mi vida”. En este sentido, remarcó: “La libertad de expresión también tiene un límite, y el límite está en agredir”.

Spessio insistió en que “solo pedimos que retire la foto de mi hijo y que se entienda que es un menor” y citó palabras del propio Ian: “Vamos a esperar a ver qué dice la justicia, y si no, en la injusticia”.

“No puedo dejar de ser madre, el presidente no puede dejar de ser presidente”, afirmó, al tiempo que confirmó que se presentarán ante la justicia para denunciar un hecho de violencia institucional. “Hay que hacer valer nuestros derechos y esperar a que la justicia accione”, concluyó.