En un clima de confianza y sin juzgamientos, un joven de 20 años compartió su experiencia con el consumo de marihuana, que comenzó a los 13 años. “Fue por curiosidad, nadie me obligó. En una juntada con amigos, vi que fumaban y quise saber qué se sentía”, relató con sinceridad.

Su descripción sobre la primera vez es clara: “No fue como lo cuentan, alucinógeno, pero sí fue un mambo raro… me sentí más eufórico, más liviano”. A medida que pasaron los meses, el consumo fue haciéndose más habitual, aunque asegura que “nunca fue algo de todos los días” y que actualmente fuma esporádicamente, sin llegar a terminar un porro completo.

El joven fue franco sobre cómo obtuvo su primer contacto con la sustancia: “A través de contactos, como todos. Siempre hay alguien que vende”. Asegura que en su región hay tanto adultos como jóvenes vinculados a la venta, aunque con cautela y discreción.

Cuando sus padres se enteraron, fue él mismo quien decidió contarles: “Me senté y les dije que había probado. No les gustó, pero me respetaron. Me pidieron que no lo hiciera en casa. Y así convivimos”.

A pesar de que sigue consumiendo, reconoce su contradicción: “Sé que es hipócrita decirlo, pero no lo recomiendo. No le hace bien al cuerpo. Y aunque sea natural, sigue siendo meterle humo al organismo”. También fue enfático en aclarar que nunca pasó a otras sustancias: “He tenido cerca de todo, pero no me interesó”.

Con respecto al costo, explicó que un gramo —del cual pueden armarse dos o tres porros— ronda entre los $10.000 y $12.000. Su gasto mensual, afirma, no supera los $30.000.

El testimonio deja abiertas muchas preguntas sociales: ¿por qué se comienza a consumir a tan temprana edad? ¿Qué rol cumplen los adultos, las escuelas, las políticas públicas? “Es mi realidad”, concluye. Y esa realidad, lejos de ser un caso aislado, representa la de muchos adolescentes y jóvenes en el país.