Caputo Desmiente una Posible Corrida Cambiaria: "El Dólar No Se Va a Disparar"

En medio de un contexto económico incierto, el Ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, brindó declaraciones que buscan calmar las aguas financieras y desmentir las especulaciones sobre una posible corrida cambiaria. En una entrevista con LN+ este domingo, Caputo destacó que no hay razones para pensar que el dólar se disparará en el corto plazo, subrayando que “no hay pesos suficientes” para generar una presión que provoque un aumento desmesurado en el tipo de cambio.

El ministro aseguró que no se producirá un "cimbronazo" en la economía, haciendo referencia a la crisis cambiaria vivida en el gobierno anterior, cuando el dólar pasó de 60 a 180 pesos. Caputo puntualizó que, aunque puede haber volatilidad, no se prevé un aumento abrupto de la moneda estadounidense. "No hay posibilidad de que el dólar se dispare", recalcó, explicando que el sistema monetario argentino es lo suficientemente robusto como para resistir la especulación.

En cuanto al comercio exterior, Caputo reconoció que el país enfrenta un desequilibrio entre importaciones y exportaciones, lo que genera incertidumbre entre los exportadores, especialmente ante la falta de un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el ministro manifestó que la situación es transitoria y que las reservas perdidas "se recuperarán en los próximos días".

Al referirse a las declaraciones de opositores y algunos periodistas que fomentan la incertidumbre, Caputo remarcó que tales comentarios son responsables de generar conductas especulativas, como la tendencia a importar más que exportar. Según el ministro, este tipo de rumores es contraproducente y alimenta la inestabilidad del mercado cambiario.

En cuanto a la relación con el FMI, Caputo explicó que el gobierno no está tomando nueva deuda, sino que está "reemplazando los papelitos de colores por dólares", en un intento por equilibrar la economía sin recurrir a soluciones que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera del país.

Por último, Caputo resaltó que, sin el apoyo del Fondo, Argentina hubiera tenido que continuar con una política de recapitalización gradual del Banco Central, destacando que el país evitó el default y las devaluaciones debido a las decisiones tomadas en el ámbito económico, que según él, no se implementaban de esta manera en Argentina en los últimos 120 años.