La votación de los pliegos de nuevos jueces para la Corte provincial desató una fuerte discusión en la Legislatura santafesina. La diputada Amalia Granata denunció que el senador radical Felipe Michlig la llamó "atorranta" en medio del debate. El legislador justificó su expresión afirmando que la nosotros porque ella "no trabaja".

El cruce se dio mientras se discutían los pliegos de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Luis Weder . Granata anticipó su voto en contra y calificó el proceso como "un papelón institucional", denunciando un presunto pacto entre el gobierno de Maximiliano Pullaro y sectores cercanos al peronismo.

Gritos y acusación en el recinto

El clima se tornó aún más tenso cuando, tras la votación del primer pliego, la diputada apuntó directamente contra Michlig, acusándolo de representar "la casta más rancia y oscura de la provincia" , y señalando que él y su familia "viven del Estado desde hace más de 30 años" .

En respuesta, Granata denunció públicamente que el senador le gritó "atorranta" , a lo que replicó: "Prefiero que me griten atorranta y no ladrona" .

Una intervención que no resolvió el conflicto

Ante la escalada del conflicto, la vicegobernadora Alejandra Rodenas tomó la palabra, pero su intervención no calmó las aguas. Si bien no defendió a Michlig, tampoco respaldó a Granata, a quien señaló como "portadora de calificaciones absolutamente masculinizadas" , una observación que generó interpretaciones diversas entre los legisladores presentes.

El debate sobre la designación de los jueces quedó así en un segundo plano, eclipsado por un enfrentamiento que expuso nuevamente las fracturas y tensiones en la política santafesina.