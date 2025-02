Desde el gobierno de Axel Kicillof, el ministro Carlos Bianco, le respondió a Susana Giménez, quien pidió que se construyan “cárceles como las de (Nayib)Bukele”, presidente de El Salvador: “¿Sabés dónde se construyen nuevas cárceles? En la Provincia de Buenos Aires”, expresó el funcionario en redes sociales.

En la misma línea, Bianco indicó que desde la asunción del mandatario provincial, se edificaron “7.122 nuevas plazas” y ampliaron el servicio penitenciario “con 6 alcaidías y 2 unidades más”, multiplicando de esa manera “la capacidad histórica de la Provincia”.

Ayer, la conductora dio una entrevista al canal de cable TN donde, entre otras cosas, sostuvo que las cárceles construidas por Bukele “son brutales” y que “acá están hacinados”: “Algo quiere decir que él haya bajado los homicidios de 2000 a cero”, aseveró.

En la misma nota se refirió al asesinato de su amigo y colaborador Gustavo Damián: “Cuando lo mataron de una forma cruel, sentí que no hay que ser hipócrita. Lo dije y lo repito: el que mata tiene que morir”, reafirmar.

Finalmente, se pronunció a favor de la gestión del presidente Javier Milei, y señaló que tanto Estados Unidos como en el mundo “ya lo aceptaron” y festejó que el mandatario “cumpla con lo que prometió en campaña”.

"Yo creo que está mejor, indudablemente mejor. Está sacando impuestos inverosímiles. Para mí, lo único que le falta apretar un poco es la inseguridad. Me parece que está haciendo las cosas bien, ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina”, concluyó.