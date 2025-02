El presidente Javier Milei reafirmó sus declaraciones sobre la ideología de género y cuestionó la marcha realizada el sábado en su contra, a la que calificó como un evento de tinte político. En una entrevista con el canal LN+, el mandatario insistió en que “la ideología de género llevada al extremo conduce a la pedofilia”, afirmando que sus palabras en el Foro de Davos fueron editadas y sacadas de contexto.

Milei también se refirió a la movilización del fin de semana, señalando que en ella participaron figuras políticas a las que denominó “el tren fantasma”, mencionando puntualmente a Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

“Aparatearon la marcha y apareció el tren fantasma”, sostuvo el jefe de Estado, remarcando que dirigentes opositores aprovecharon la protesta para hacer campaña política. En particular, cuestionó la presencia del gobernador de Buenos Aires: “La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha”, afirmó.

Al ser consultado sobre el colectivo LGBT, Milei enfatizó que no tiene objeciones contra las decisiones individuales de las personas, pero sí contra lo que considera una imposición ideológica desde el Estado. “Si vos tenés una relación homosexual, ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir. Hacé lo que quieras. Lo que me molesta es que quieran usar el Estado para imponer cosas”, sostuvo.

El presidente también abordó la cuestión del feminismo radical y su impacto en la sociedad. “Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres. Si no adherís a ese formato, sos un misógino. Y a partir de ahí, aparece la censura, la cancelación. El wokismo es profundamente violento”, aseguró.

Otro de los puntos que Milei destacó en la entrevista fue la existencia de 200 centros de hormonización en la provincia de Buenos Aires, lo que calificó como “un horror”. En ese sentido, expresó su rechazo a la medicalización temprana de menores: “Si amputás el pene a un niño, le generás problemas irreversibles. Va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Es una atrocidad hacerle eso a los niños”, argumentó.

El presidente concluyó su intervención reafirmando su postura en contra de lo que denomina la "agenda woke", acusando a ciertos sectores de tergiversar su discurso con fines políticos. “Inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos”, dijo, al tiempo que insistió en que sus críticas apuntan a la ideologización impulsada por el Estado y no a las decisiones individuales de las personas.