Detienen a una maestra por dejar encerrados a tres niños en una ludoteca en plena ola de calor

Encerrados en plena ola de calor

El incidente ocurrió el jueves pasado en la ludoteca "Y tu Quique?", ubicada en Dorrego al 2100. Según el testimonio de los padres, la maestra, identificada como Aldana "Puli", habría dejado el lugar con la puerta cerrada con llave, sin supervisión adulta, mientras los niños permanecían en el interior en condiciones de extremo calor.

Uno de los padres, al llegar para retirar a su hijo, notó que nadie respondía al llamado. "Llamé a la maestra un montón de veces y no me contestaba. Me asomé por la cerradura y vi a uno de los nenes rasguñando la puerta para salir", relató Daiana, madre de uno de los pequeños, al noticiero Telenoche Rosario (El Tres).

Ante la desesperación, su pareja buscó ayuda en un taller cercano y logró abrir la puerta con una barreta. Al ingresar, encontraron a los niños en buen estado físico pero visiblemente alterados. Posteriormente, la Policía arribó al lugar y procedió a la detención de la docente.

Investigación en curso y clausura del establecimiento

La mujer fue trasladada a la comisaría de Ricardone y enfrenta cargos por abandono de persona y maltrato de menores. Este martes, a las 10, será llevada a audiencia en los Tribunales de San Lorenzo, donde será imputada por el fiscal Maximiliano Nicosia, bajo la supervisión de la jueza Griselda Strologo.

El establecimiento infantil fue clausurado tras la intervención de las autoridades. Vecinos y familiares de los menores denunciaron que la docente tendría antecedentes de problemas de adicción. "Ella llegó a las 18 sin poder hilar palabras, dijo que se había ido a inyectar un Decadron, pero no sé qué creer", agregó Daiana en su testimonio.

En redes sociales, la ludoteca se presentaba como un espacio "lúdico, recreativo y artístico" con enfoque pedagógico Waldorf. Sin embargo, publicaciones anteriores mostraban advertencias sobre la suspensión de actividades debido a las altas temperaturas, lo que generó críticas tras conocerse los hechos.

Reacciones y repercusiones

El caso generó indignación en la comunidad local y un fuerte debate en redes sociales. Usuarios cuestionaron las condiciones en las que operaba la ludoteca y exigieron un mayor control sobre estos espacios.

Las autoridades instan a los padres a denunciar cualquier situación irregular en instituciones educativas y de cuidado infantil, mientras se espera el avance de la causa judicial contra la maestra detenida.