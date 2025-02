Carmen Barbieri sobre el final de Mañanísima: “Me quedé sin trabajo de la noche a la mañana”

Carmen Barbieri y el inesperado final de Mañanísima: “Me quedé sin nada de un día para el otro”

El mundo del espectáculo se vio sacudido por la noticia del levantamiento de Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri, que durante más de cinco años se mantuvo en pantalla, primero en cable y luego en El Trece. La conductora no ocultó su angustia ante la repentina decisión del canal y compartió su desconcierto sobre el futuro.

🗣️ “No es una renuncia, no di un portazo, no lloré, no me enojé… pero sí estoy triste”, confesó en una entrevista con el ciclo Se terminó la joda (Radio Splendid AM 990). Y con crudeza agregó: “Tengo una angustia enorme porque, después de cinco años y medio en el canal, me quedo sin nada de un día para el otro”.

Barbieri relató con emoción lo comprometida que estaba con el programa, asumiendo múltiples roles dentro del equipo. “Si falta la vestuarista, hago de vestuarista. Si hay que reemplazar a alguien, lo hago”, explicó, evidenciando su dedicación. Además, reveló que muchas veces colaboró sin recibir pago extra: “A veces casi ni cobro, porque cuando alguien te pide una gauchada, se la hacés”.

📉 El golpe de quedarse sin programa de un día para el otro

Más allá de su amor por el trabajo, Carmen reconoció el impacto emocional de esta repentina decisión: “Yo tenía muchísimo trabajo y, en diciembre, decidí frenar un poco. Rechacé proyectos para dedicarme solo a Mañanísima. Y ahora, de un momento a otro, me llaman y me dicen que me quedo sin nada”.

A pesar de la incertidumbre, asegura que no está en una situación desesperante: “Gracias a Dios, no estoy necesitada. Pero, dentro de cuatro meses, ¿qué? Todo lo que tenía para hacer en la temporada, lo perdí”.

🎭 Oportunidades rechazadas y un futuro incierto

La conductora reveló que tenía ofertas de otros canales, pero priorizó su compromiso con Mañanísima. “Me llamaron de C5N, de América, de Canal Nueve. También de cuatro comedias para la temporada de verano, pero les dije que no porque estaba con El Trece. Y ahora me encuentro sin nada”, lamentó.

Además, recibió propuestas para trabajar en el extranjero: “Me querían en Bolivia y Paraguay para el Bailando y el Cantando como jurado. También en teatro en Uruguay”. Sin embargo, al priorizar la televisión local, dejó pasar esas oportunidades.

“Si me lo hubieran dicho en diciembre, me organizaba. Pero ahora perdí el verano entero”, explicó.

💪 La reinvención de Carmen Barbieri

A pesar del desconcierto, la actriz y conductora no baja los brazos. “Voy a parar un poquitito. No estoy desesperada, pero tampoco me puedo relajar”, aseguró.

Convencida de su capacidad de reinventarse, cerró con una frase contundente: “Nunca me voy a quedar sin laburo, porque trabajo desde los 9 años. Y siempre, siempre me reinvento”.

El futuro de Carmen Barbieri aún es incierto, pero una cosa es segura: su energía y determinación seguirán marcando su camino en los medios. 📺🎭✨