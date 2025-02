La comunidad LGBTIQ+ y la sociedad le dijeron "NO" a Milei

La marcha en contra del gobierno de Javier Milei se hizo notar esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires y en diversos puntos del país, en su mayoría por agrupaciones políticas opositoras y otros tantos asistentes autoconvocados.

La concentración inició en el Congreso de la Nación hasta culminar en la Plaza de Mayo. Un desfile por Avenida de Mayo, libre y con el objetivo de hacer escuchar el reclamo de un sector que quiso marcar un “no” a las declaraciones de Milei en Davos.

“Los hombres con vestido que abusan de menores, no son Drag Queens”, decía un cartel que graficaba con figuras eclesiásticas el abuso de menores por parte de la Iglesia. Este tipo de mensajes iba en contra de lo expresado por Milei, quien asoció exclusivamente a las parejas homosexuales con la pedofilia, sin nombrar los cientos de abusos perpetrados por sacerdotes.

Por otra parte, una de las consignas que enardeció a la gente fue el cántico: “Contra el fascismo usamos el abanico”. A partir de ese momento, la calle y veredas se unieron en una marea sin fin de abanicos con los colores de la comunidad que comenzaron a moverse, para protestar contra el gobierno y contra el calor agobiante. Otro cántico que unió a todas las voces fue "¿Dónde está Tehuel?”, en referencia a Tehuel de la Torre, el joven transgénero que desapareció el 11 de marzo de 2021.

“Yo no soy parte de la comunidad. Estuve casada con mi marido 45 años, pero decidí venir por mis nietos, por las generaciones que vendrán. Quiero un país que deje ser libre a las personas, que no los condicionen”, dijo Susana, una jubilada de 78 años que decidió ir con una amiga a marchar. “El calor no me asustó, no podía quedarme en casa y mirar esto por la televisión. Siento que mi pequeño aporte ayuda a visibilizar a cientos de personas vulneradas”, expresó.

Finalmente, otro de los presentes fue Maxi, un joven de 28 años que aseguró que el discurso de Milei es violento. “No existe en el mundo un representante de derecha que diga algo diferente a lo que hace en sus políticas. Pero eso no quita que su discurso fue violento hacia la comunidad. La derecha no se va a mostrar empática hacia los sectores que conquistaron sus derechos a través de la lucha en las calles”, dijo.

Además, agregó: “Ellos podrán tener el poder económico, pero esta manifestación demuestra que contra la voluntad del pueblo no van a poder”.