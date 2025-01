L-Gante fue denunciado por abuso sexual: la grave acusación de Dakota

En medio de su apasionada reconciliación con Wanda Nara, L-Gante enfrenta otra delicada situación en la Justicia ante la denuncia de Dakota Gotth por abuso sexual simple.



Evelyn López, tal como es el nombre de la modelo, se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y acusó al cantante de cumbia 420 de dos graves episodios, según detalló Carlos Salerno en el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

“Evelyn López, alias Dakota, tiene 24 años y dijo de todo en Intrusos contra L-Gante. El día jueves consiguió abogado y denunció a L-Gante por abuso sexual simple”, contó el periodista con el documento de la denuncia.

“Evelyn estuvo cinco horas declarando en la OVD -Oficina de Violencia Doméstica- y dijo: ‘me obligó a tocar sus partes íntimas, entre otras tantas cosas’. Una situación se da en Mar del Plata y la otra en Canning, según la causa”, continuó detallando.

Y remarcó: “Los abogados de L-Gante dicen que no fueron notificados pero la Justicia ordenó un botón antipánico, una restricción perimetral indefinida de 600 metros y custodia de la policía de forma permanente”.

La denuncia de Dakota en la Justicia fue el jueves 23 de enero y ahora se abre otro frente judicial para L-Gante, lo que podría complicar mucho su situación.

Cabe recordar que Dakota sostuvo públicamente que no la pasó bien en los días que compartió con el artista en Mar del Plata cuando él se encontraba separado de Wanda Nara.

Dakota Gotth ventiló los duros términos con que L-Gante le hablaba de Wanda Nara: "Maquiavélico"

Dakota Gotth, la mujer que viajó con L-Gante a Mar del Plata a unos días de separarse de Wanda Nara, habló con Intrusos, América TV, sobre su mala experiencia al lado del cantante.

"Me puso en situaciones que una mujer nunca tendría que estar, me sentí usada y me puso en situaciones de peligro con gente totalmente fuera de sí, inclusive él. Me sentí abandonada", indicó la modelo.

Sobre el reciente reencuentro de L-Gante y Wanda Nara, Dakota comentó: "No importa si volvieron, me resulta extraño por las cosas que él me decía de ella. Me decía que estaba agradecido que ella lo haya dejado, que él no sabía cómo dejarla, que sólo le servía mediáticamente y que a él ya no le atraía físicamente, quería alguien joven a su lado... Por algo me llevó a mí".

Sobre su relación con el cantante, la morocha señaló: "Nos estábamos conociendo pero no es la persona que pensé que era. Delante de una cámara se ve una cosa y cerrada es otra cosa".

"Uso violencia psicológica y emocional en mí por las situaciones en que me puso. Hubo situaciones en el boliche donde a él lo estaban amenazando, no sé quién, y me dejó sola. Le pedí por favor que nos fuéramos y me dijo: andate sola", recordó.

Y afirmó muy dura con L-Gante: "Me sentí violentada y destratada. No me gustaría volver a hablar con él, sí una disculpa. Lo único que voy a decir por la clase de gente que estuve rodeada en Mar del Plata es que hago cargo a Elian Ángel Valenzuela de cualquier cosa que me pueda pasar físicamente a mí o mi familia. Tuve miedo".

"Es un chico maquiavélico que no le importan los sentimientos de las personas. Fui ingenua yo al creer que una persona que no respetó a la madre de su hija pueda respetarme a mi", finalizó contundente Dakota Gotth.