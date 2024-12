Bullrich y un palo a Macri por Ficha Limpia: "Teníamos 108 diputados y no la sacamos"

La ministra de Seguridad y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, cargó contra el ex presidente Mauricio Macri por el proyecto de Ficha Limpia, al preguntarse por qué no avanzó en la iniciativa en su administración.

"Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos. ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación", lanzó Bullrich en declaraciones radiales.

En esa línea, profundizó: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido; luego fui candidata. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla. Quizás el error fue no haberlo dicho claramente".

La declaración de Bullrich se da luego de los cruces generados por el fracaso del proyecto Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, que fue promovido por el PRO. Generó fuertes cruces entre los diputados de La Libertad Avanza y el PRO, y la publicación de comunicados oficiales cruzados.