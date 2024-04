UCR Santa Isabel concreta convenios para financiamiento de instituciones locales

En una muestra de trabajo conjunto entre la UCR Santa Isabel, la senadora Leticia Di Gregorio y un funcionario del Gobierno Provincial, se logró concretar la firma de importantes convenios que beneficiarán a instituciones locales. Los beneficiarios de estos fondos serán el Club S. Juventud Unida y los Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes recibirán un total de $5.000.000 para sus proyectos y necesidades.

Estos convenios representan un paso significativo para estas instituciones, ya que los fondos gestionados por el presidente comunal Pablo Giorgis durante la gestión del gobernador Omar Perotti, habían enfrentado obstáculos para su entrega. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos y la insistencia en la gestión, fue posible destrabar esta situación y concretar el financiamiento tan esperado.

A pesar del éxito de esta gestión, es importante destacar que los fondos, que no fueron entregados en el momento oportuno, no alcanzan en su totalidad para cubrir todas las necesidades planificadas por ambas instituciones. No obstante, se espera que estos recursos sean de gran ayuda para impulsar proyectos y actividades en beneficio de la comunidad.

Además, se anunció que en las próximas semanas se brindarán más detalles sobre un proyecto en gestión junto al Club Belgrano, lo que demuestra el compromiso continuo de la UCR Santa Isabel por el desarrollo y bienestar de la localidad.

En conclusión, este logro representa un avance significativo para las instituciones locales y refleja el compromiso de seguir trabajando por el progreso de Santa Isabel.