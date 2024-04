Exclusivo: Allanamientos, pelea por abogados y un posible conflicto de intereses en la causa de los Seguros

Desde el 25 de febrero pasado, cuando Ricardo Roa publicó en Clarín que existía otra caja negra escondida del gobierno de Alberto Fernández, el escándalo de los seguros no paró de crecer. El ex titular del Anses, Osvaldo Giordano, fue el impulsor de la causa judicial al entregar, en el despacho del juez federal Julián Ercolini, los contratos de los brokers amigos del ex presidente en esa dependencia pública realizados en medio de la pandemia.

El círculo cercano a Alberto Fernández creían que la causa era una vendeta de Juan Schiaretti y el Grupo mediático antes mencionado contra él. Giordano creció en la función pública en la provincia de Córdoba de la mano del ex candidato a presidente.

Con el correr de los días, la preocupación empezó a crecer. Fernández no pudo retener a sus abogados defensores en la causa “Fiestita en Olivos” que logró cerrarla con el pago de 1.600.000 pesos a hospitales públicos y al Instituto de Salud Doctor Carlos Malbrán.

El reconocido abogado Juan Pablo Fioribello lo acompañó en la defensa junto con su socio, Mariano Lizardo. Los tiempos cambiaron y el ex presidente pretendía una nueva defensa exitosa en Comodoro Py sin aportar un centavo.

Alberto Fernández con nuevo staff de abogados

Alberto Fernández está por ser representado por Graciela Peñafort y Carlos Beraldi para lo técnico acompañados por Gregorio Dalbón para lo mediático. Sería llamativo pues en el Instituto Patria festejaron que Fernández deba dar explicaciones ante la justicia. En caso que no cierre con los abogados de Cristina Kirchner. Peñafort fue la Directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. En caso que no cierre con ellos, el otro gran candidato es Darío Richarte.

En las últimas horas, el juzgado de Ercolini aceptó la presentación de Brian Kelly, presidente de San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguro SA, uno de 20 allanados en las últimas horas por la justicia federal. Kelly presentó en el juzgado a sus letrados: Andrés María Gutiérrez y Rafael Cúneo Libarona, hermano del actual ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei.

Llamativamente, la justicia no aceptó como querellante, hasta ahora, al ministerio con billetera abierta del gobierno de Milei. Capital Humano había presentado decenas de pruebas sobre los negocios de los seguros en el ex ministerio de Desarrollo Social en tiempos de Alberto Fernández. Mientras tanto, Fernando Pinto defenderá al imputado Alberto Pagliano.

El presidente Milei decidió despedir a Mauro Tanos, un camporista que había sido ascendido durante la actual gestión como gerente general de Nación Seguros, uno de los organismos que están bajo el ojo de la justicia. Es un problema que tiene la gestión actual, algunas de las decisiones que toma no se resuelven por la cantidad de cargos políticos que han mantenido a militantes del kirchnerismo y del massismo.

El apellido Cuneo Libarona

La defensa de Cúneo Libarona no es una más. La aparición de Kelly no es una más en el expediente judicial. Según el expediente judicial al que accedió NA, “desde el comienzo de la investigación, se han materializado (…) una serie de medidas (…) referido a la presunta existencia de una organización delictiva operando en la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales durante la presidencia de Alberto Ángel FERNÁNDEZ, y en especial la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora "NACIÓN SEGUROS SA".

Pero fue a partir del Decreto N° 823/2021 dictado por Fernández que se fijó lo que se conoce como el gran negocio de los seguros y la aparición de las empresas coaseguradoras: la tercerización del negocio.

En ese decreto de fecha 8 de marzo del corriente, se describieron las circunstancias irregulares que rodearon el diligenciamiento de la orden de presentación dirigida a la firma "SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS SA". La importancia de esa sociedad viene dada por su intermediación junto a la empresa "TG BROKER SA", en los seguros contratados a "NACIÓN SEGUROS SA" en ANSES.

O sea, la firma de Kelly es el origen de la investigación. Ahí aparece Cúneo Libarono.

Los brokers

ANSES, según la justicia, ocupa el segundo lugar entre los entes públicos que firmaron un convenio por más dinero. A su vez, “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS SA" y "TG BROKER SA" se encuentran en el cuarto y quinto puesto entre los productores que mayores comisiones percibieron.

Brian Kelly y Hernán Marcos Bressi figuran respectivamente como presidente y director suplente de "SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS SA".

En el allanamiento realizado en las últimas horas, según consta en la justicia, “uno de los acompañantes de KELLY, el abogado Emanuel Nagel, hizo entrega de dos cajas con documentación de la firma. Las llamativas vicisitudes que precedieron su aparición, condujeron a reconstruir que Nagel las habría recibido poco antes en un garaje, de manos de Carlos Alberto Suárez, previo ser contactado por el nombrado y por Alfredo Fernando Del Corro. Las cámaras del lugar mostraron que Suárez y la documentación fueron llevados al garaje por un vehículo cuya titular presentaría algún grado de parentesco con Mariana Lourdes Trupia, de vínculos societarios y pareja con Del Corro”.

Luego de este escándalo que no trascendió a la prensa, hasta ahora, aparece un nuevo abogado defensor.

En las próximas horas dos cooperativas serán allanadas por la justicia. Se trata de Cooperativa 7 de Mayo y Cooperativa de Trabajo Irigoin Limitada. Los escándalos se entrecruzan. Los Seguros y el negocio de la pobreza.

Todo tiene que ver con todo. Los abogados, también.