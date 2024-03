Santa Fe advierte a los narcos de Rosario: 'Cada vez la van a pasar peor'

El Gobierno de Santa Fe lanzó un mensaje desafiante a los narcotraficantes que operan en la ciudad de Rosario, marcando un firme compromiso en la lucha contra este flagelo. En un comunicado compartido en las redes sociales del gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcini, se declaró la determinación de enfrentar el problema desde sus raíces.

Pullaro expresó: "Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos".

El mensaje continuó con una postura firme: "No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor".

Esta declaración se produjo después de una requisa sorpresa realizada por el Servicio Penitenciario de Santa Fe en cuatro pabellones de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, donde se encuentran detenidos sicarios y operadores de segunda línea de las bandas narcos que operan en Rosario. La acción se desencadenó tras un ataque armado a un vehículo que transportaba penitenciarios, dejando a uno de ellos herido de bala en la zona de Circunvalación.