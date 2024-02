Rubén Insua tras el empate ante Unión: "Hemos evolucionado, pero todavía falta mucho para llegar al equipo que pretendo"

San Lorenzo igualó 0 a 0 frente a Unión en el Nuevo Gasómetro por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional y continúa sin ganar en este 2024. En la conferencia de prensa Rubén Insua analizó el partido, se refirió al rendimiento individual de algunos futbolistas y expuso lo que le falta al equipo para volver al buen nivel del año pasado.

"Creo que el equipo hizo un partido aceptable. Hicimos un buen primer tiempo y tuvimos situaciones de gol. En el segundo, hasta que se nos cansaron tres jugadores que todavía no están en plenitud, caso Barrios, Ferreira y Bareiro, estábamos haciendo un trabajo aceptable. Nos faltó convertir esas posibilidades de gol. Impedimos que lleguen a nuestro arco y tuvimos el dominio del juego en gran parte del partido, nos falta mejorar la eficacia", expresó el Gallego. Y agregó: "Todavía hay que seguir creciendo, mejorar la calidad de juego y la respuesta física. Hemos evolucionado pero todavía falta mucho para llegar al equipo que pretendo".

El entrenador cree que el equipo está incrementando su rendimiento con el correr de los partidos: "Creo que hoy jugamos mejor que en Córdoba. En el escaso tiempo que hay tenemos que intentar conseguir el nivel colectivo con el que terminamos el año pasado y después incrementar el nivel individual". Sobre el nivel individual, Insua cree que es una cuestión física que mejorará con el correr de la temporada: "Siempre buscamos arrancar con jugadores que estén lo más cercano al ideal en el aspecto físico y respaldar desde ese lugar algún tipo de carencia que tengamos en otro aspecto. Barrios, Ferreira y Bareiro son jugadores muy importantes que van a necesitar sumar partidos para llegar a ese ideal". Más allá de que Insua señaló a Cristian Ferreira como uno de los jugadores que no está al 100% desde lo físico, destacó su importancia para el equipo: "Tenemos un jugador como Ferreira que tiene precisión alta en campo rival. Cuando vos tenés eso el rival te ataca menos y cuando te atacan menos hay menos chances de que te conviertan".

Uno de los problemas de San Lorenzo los últimos partidos fue que no pudo hacerse fuerte de local. En la Liga Profesional del año pasado perdió tan solo un partido en el Nuevo Gasómetro. Sin embargo, de los últimos once encuentros disputados allí tan solo pudo ganar uno: ante Central Córdoba en la última fecha de la Copa de la Liga 2023. Insua, sin embargo, no lo ve como un aspecto negativo: "Si establezco un aspecto comparativo, mi visión es positiva. En la Liga pasada el equipo perdió un solo partido acá y en la Copa de la Liga también", sentenció.