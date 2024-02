Ricardo López Murphy critica la Ley Ómnibus y la califica de insuficiente para la estabilización económica

El diputado Ricardo López Murphy, una figura destacada de Juntos por el Cambio, ha cuestionado fuertemente la Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei, al considerar que no es suficiente para abordar los desafíos económicos que enfrenta Argentina.

En una entrevista en Radio Rivadavia, López Murphy afirmó que la Ley Ómnibus, aunque busca implementar reformas estructurales, no aborda la cuestión fundamental de la estabilización económica que, según él, el país necesita con urgencia. El legislador argumentó: "Esta ley no sustituye a un programa de estabilización. Era una ley de reforma estructural, pero el programa de estabilización no está".

El diputado señaló la necesidad de corregir los precios distorsionados en la economía argentina y expresó su sorpresa de que la economía aún no haya colapsado. Además, destacó que la productividad del país se encuentra estancada en niveles de hace dos décadas.

López Murphy también criticó al kirchnerismo durante la sesión en el Congreso, acusándolos de resistirse a realizar cambios significativos. Asimismo, calificó la actuación del Gobierno como "amateurismo" y opinó que algunas personas creen que el Gobierno tiene un enfoque gastador de los recursos.

El legislador de la oposición subrayó que Argentina enfrenta una serie de problemas económicos graves, incluyendo reservas negativas, dificultades para acceder a crédito, desempleo y un sistema previsional deteriorado. Argumentó que se ha acumulado una crisis de gran envergadura que requiere tanto una reforma estructural como un plan de estabilización, pero considera que las propuestas gubernamentales no están adecuadamente coordinadas ni defendidas.

Además, López Murphy anticipó que el gobierno libertario obtendrá las facultades delegadas que solicitó, pero expresó que habría priorizado un paquete fiscal y una reforma laboral como punto de partida para el proceso de estabilización económica.

En conclusión, el diputado López Murphy ha planteado preocupaciones significativas sobre la capacidad de la Ley Ómnibus para abordar los desafíos económicos de Argentina, instando a una revisión más amplia de las políticas y reformas necesarias para lograr la estabilidad económica en el país.