La ATM confirmó su adhesión al paro de mañana

El secretario de la Asociación de Trabajadores Municipales, Juan Arigoni se refirió a la reunión concretada ayer con delegados y subdelegados donde se decidió que los trabajadores que quieran adherir al paro, mañana puedan hacerlo y de esta forma expresar la preocupación de la clase trabajadora, la inflación y la situación precaria del empleo, y los decretos nacionales, se realizará una movilización hasta Plaza San Martín.



La movilización, programada para las 18:30, tiene como objetivo reunir a un gran número de ciudadanos que desean expresar su inquietud por la desocupación, el congelamiento de salarios y la pérdida de puestos de trabajo.



Durante el acto de protesta, se espera que los participantes hagan eco de las dificultades para cubrir las necesidades básicas debido a los bajos salarios y la inflación acelerada. Se manifiesta la importancia de defender los derechos sociales, laborales y jubilatorios, así como el total rechazo al decreto que pretende mantener una sociedad sumisa, controlada y sin derechos.



La movilización concluirá con un llamado a la acción en defensa de los derechos laborales y en rechazo a las medidas implementadas por el gobierno. Se espera que los manifestantes expresen su determinación para enfrentar los desafíos actuales y defender sus intereses.



«siempre en la lucha los trabajadores no están solos, no vamos a permitir que quieran arrebatar sus derechos, no queremos que al pueblo trabajador lo traten como casta y se aplique la barbarie de ajuste, inflación y devaluación sobre los más necesitados» concluyó Arigoni.