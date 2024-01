¿Se viene una ola de calor para los próximos días?

Se acerca una ola de calor para la región centro este del país, según confirmó Alpio Costa, meteorólogo e investigador del Instituto Antártico Argentino.

Si bien no se esperan temperaturas máximas extremas, las mínimas serán elevadas, y no se esperan lluvias para los próximos 15 días. "Las temperaturas van a ir aumentando, no a valores extremos de 38 o 40 grados, pero las mínimas van a estar muy altas a partir del jueves y el fin de semana y la semana próxima y eso nos va a estar dando muchas noches consecutivas de temperaturas altas en horas de la noche", explicó.

"Estamos entrando en una ventana de muy buen tiempo y mucho sol. Las lluvias van quedando atrás y llamativamente no se esperan lluvias para los próximos 15 días, ni nubes", indicó.

En esa línea advirtió que "el sol va a estar calentando mucho, con una temperaturas que van a ir lenta y gradualmente en aumento hasta mediados de la semana que viene y en algunos lugares van a registrar una ola de calor".

Según detalló las zonas afectadas serán el centro este del país, abarcando a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, norte de La Pampa y Córdoba.

"No vamos a tener lluvias y la persistencia de días y mañanas con temperaturas elevadas van a sacar la sensación de agrado", alertó.

Si bien las máximas no superarán los 33 grados, las mínimas van a ser elevadas y eso dará una sensación de sofocamiento y poco agrado porque a la noche no se tiene respiro, lo que repercutirá en la salud.

En ese sentido, recordó que los principales cuidados ante las olas de calor son: mantenerse hidratado, no esperar a tener sed para beber agua, sino tomarla de manera continua, evitar salir en horas críticas mantenerse en lugares frescos, usar ropas claras y evitar colores oscuros.

Por último, señaló que "las tormentas van a volver", porque estamos bajo el fenómeno del Niño, pero que por el momento habrá una "ventana de buen tiempo".