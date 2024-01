El tenso momento entre Flor Vigna y Lourdes Sánchez en el Bailando 2023: “Soy esto, te guste o no te guste”

Flor Vigna y Lourdes Sánchez coincidieron en la pista del Bailando 2023 (América TV), luego de los polémicos cruces entre ambas. Entre insultos, sarcasmo y elogios, ambas se pusieron de acuerdo para empezar a recomponer su relación.

¿Qué pasó entre Lourdes Sánchez y Flor Vigna en el Bailando 2023?

Protagonizaron un ida y vuelta que sorprendió a todos los en el estudio. “Muchos amigos me estaban diciendo ‘le vas a devolver todo a esa bruja’, y yo no creo que seas una bruja. No, pero seguramente, te ha pasado que vos con tus amigos habrás hablado de mí, y yo con mis amigos he hablado de ti. Creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el Bailando y juega a ser villana. Y, al fin y al cabo, cuando hablas un rato con ella, es hermosa.”, comenzó la jurado.

Por su parte, la bailarina no se calló nada: “Vos me conoces bien. Bailando juntas, me conoces”. La cantante retrucó: “Yo creo que todas las personas somos depende de la ocasión, también. Yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso, cuando bailamos la salsa de a tres y tenías esa forma de ser, una colega tan hermosa”.

Asimismo, Lourdes siguió: “Yo soy honesta, soy ésta y no tengo ningún cartel, ninguna careta. Soy esto, te guste o no te guste”. Por último, Flor Vigna cerró el tenso momento con un 9 para la Lourdes Sánchez, y su compañero de baile.

¿Qué dijo María Eugenia Ritó sobre Flor Vigna?

En principio, Ritó expresó su descargo a través de su cuenta de X, y dijo: "Sorry, chicos, pero Flor no tiene estelaridad ni trayectoria, menos taco gastado en el escenario como dice Moria Casán para ocupar la silla de Pampita. ¿Y sabe de show cuando después le afecta?".

MARÍA EUGENIA RITÓ CONTRA FLOR VIGNA

Luego, fueron a buscar a Ritó, y ella opinó: "La verdad que le falta... Me gusta mucho como baila, lo que hace y no hay que sacarle mérito porque es excelente. Ahora está incursionando la parte del canto y espero que le vaya bien".

"De todas maneras, ella quiere estar en el jurado, y me parece perfecto. Habrá hablado con la persona correcta", continuó.

Por otro lado, la vedette la halagó como bailarina, pero explicó que no está preparada para estar en el jurado: "Puede opinar, claramente, pero con ese criterio... No tiene estelaridad, hay mucho taco gastado en esa pista. Está Moria, Pachano, Pampita, estuvo Alfano, pero sabe mucho".

"Me encanta como baila, es una gran artista pero si la producción decide es porque tiene que estar ahí o justamente para que se armen este tipo de revuelos. Igualmente le deseo lo mejor, pero que le falta estelaridad, que no te quepa la menor duda", aseguró.

"Que el público te elija sin que te echen, como le pasó a Flor, está buenísimo", acotó. Respecto a la consulta del notero sobre la renuncia de Vigna, Ritó afirmó: "Medio que los compañeros no lo querían, una cosa así. No es muy querida, me dijeron que le falta carisma".

Por último, María Eugenia Ritó reveló la propuesta que le hizo Marcelo Tinelli tras comenzar la nueva temporada del Bailando 2023 (América TV): "Cuando lo felicité a Marcelo por la apertura del programa, me agradeció y me dijo que las puertas están abiertas para volver. Bailando, como jurado o en el streaming".