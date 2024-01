Carlos Tevez: "Independiente no puede tomarse atribuciones de no pelear un campeonato"

Carlos Tevez tendrá por delante un enorme desafío en Independiente. El Apache logró salvar del descenso al Rojo el semestre pasado y actualmente transita su primera pretemporada más el armado de un plantel como entrenador. Eso sí, no le esquiva a la obligación que exige el club: "Tenemos que acostumbrarnos a que Independiente empiece a pelear el campeonato", aseguró, y fue contundente: "Quiero salir campeón".

El objetivo de Tevez: "Quiero salir campeón con Independiente"

"Tenemos que acostumbrarnos a que Independiente empiece a pelear el campeonato. Una vez que vos te acostumbrás a eso, cada vez vas a exigir más y creo que eso es buenísimo; pero lleva un tiempo, un proceso. Porque acordémonos que, cuando agarré, estábamos peleando el descenso. Después nos salvamos y no nos faltó nada para clasificar a jugar los cuartos de final. Vamos por buen camino y creo que tenemos que llevar a Independiente a lo que es su historia y empezar desde abajo. Nos va a ir bien", comentó el entrenador en diálogo con el programa radial SúperMitre.

Independiente, que con Tevez logró escaparle al descenso, transitó casi toda la Copa de la Liga 2023 en zona de clasificación. Sin embargo, en la última fecha, quedó afuera de los cuartos de final. "Nos quedamos sin nafta", reconoció el Apache: "Independiente no puede tomarse atribuciones de no pelear un campeonato", aseveró.

Al ser la primera vez de Tevez comandando la pretemporada y el armado de un plantel, bromeó con que "estoy más cagado ahora que antes". Y explicó el motivo: "Este es el primer plantel que armo yo. Entonces, al ser directamente mío, tenemos que salir a ser protagonistas en todos lados". Eso sí, aclaró: "Miedo no tengo, no. Miedo teníamos en el barrio, ahora no".

Luego, el Apache fue contundente sobre su principal objetivo en el Rojo: "Quiero salir campeón con Independiente. Salir campeón como técnico creo que te da otra cosa. Entonces, como digo, si tenés la capacidad de ser campeón como entrenador, empezás a marcar un camino".

La anécdota de Tevez al momento de asumir como DT de Independiente

La identificación con Boca no hizo fácil su llegada a Independiente. Él ya imaginaba que sería así y reveló una anécdota que vivió al momento de la oficialización como DT del Rojo: "Recuerdo cuando íbamos con mis hermanos en la camioneta a la presentación y llegamos al estadio para hacer la conferencia de prensa. Había unos 50 ó 60 hinchas. Estaba como en una curva. Y cuando nos damos cuenta estaban todos ahí, cantando y gritando. Estábamos los cuatro solos y les dije: 'Estos nos van a matar'. Y dijimos: 'O vamos para atrás y nos vamos a la mierda, o vamos para adelante y la bancamos como sea'. Hasta que uno nos golpeó el capó y nos gritó: '¡Vamos, Carlitos, vamos para adelante!'".

"Si no sintiera que Independiente es mi casa, estaríamos al horno. Hoy me siento como en casa. La gente valora mi trabajo", cerró Carlitos sobre su actualidad en el club, donde se siente muy a gusto.