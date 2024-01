Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para empezar el 2024 y todo las novedades de la farándula

El viernes a la mañana graba “Almorzando con...” Juanita Viale en los estudios Cuyo de Martínez; van seguro los actores Benjamín Amadeo y Julieta Nair Calvo, entre otros. Luego lo hará su abuela Mirtha Legrand, quien, vestida de su amado Iara, recibirá al gerente de programación del Trece, Adrián Suar, Guido Kaczka, Maggie Civantos (la actriz española que rodó con Suar “Jaque mate”) y Muriel Santa Ana. Sin Andy ni “La Peña”, veremos qué eligen las audiencias el sábado a la noche.

MAS CHIMENTOS:

Marcha atrás en El Trece: le dieron el gusto a su conductora estrella Carina Zampini, y ahora -si bien “Pasaplatos. El restó” tiene los días contados- quedará en pantalla, unos diez días más. Ayer a la mañana le comunicaron a la Zampini que continuaba, y debía seguir grabando. Ya con el final encima, muy feliz no puede estar, por más que se la veía venir, por el rating. La productora Boxfish aceptó el final, mientras sigue con “Ahora caigo” y avanza con “El gran dilema”, ciclo que tendrá a Roberto Moldavsky como conductor y que reemplazaría a “Poco correctos”. Año nuevo, grilla nueva.

***

Muy contenta está Romina Richi con su decisión de dejar “Sex”, de José María Muscari (luego de más de dos años de buenos ingresos), y entrar en la nueva versión de “Porteñas” en el Astral, con gran elenco dirigido por González Gil. Aun así, ya arregló con Diego Romay para su próxima obra, “Fitz Roy”, con Inés Estévez y dos actrices más, que sería para el mes de agosto. En su vida personal, todo muy bien con su pareja.

***

Eufórico y cansado quedó Nico Vázquez tras su regreso con “Tootsie”, ya que vista la economía argentina ($20.000 la más cara), era un riesgo. Pero la venta en boletería (curioso, no por internet) dio la sorpresa con 900 entradas por función. Con su mujer, Gime Accardi, descansa en su casa de Benavídez, porque en el Lola Membrives, Vázquez también es productor asociado a RGB y Paul Kirzner. Es alentador que a “Tootsie” vaya bien.

***

El tema audiovisual para la industria está cada vez más complicado. En cuanto a Polka, la información oficial es que la productora no cierra, pese a que en este momento no hay ninguna ficción grabándose o en carpeta. Luego de las últimas tiras “ATAV 2” y “Buenos chicos”, que no obtuvieron el rédito económico y de audiencia que esperaban, hace una pausa.

***

Aún con contrato de exclusividad con Telefé en televisión abierta, Wanda está grabando con Darío Barassi “Love is blind” para Netflix, reality que tiene varias salidas en el mundo y es una suerte de aplicación por streaming para encontrar marido/esposa. En este momento Wanda sigue en Río, todo por canje. Sin dudas, es la número uno en negociaciones.

***

La salida voluntaria de Carla debilita aún más a las “furiosas”, cambia las reglas de la casa. Este miércoles les toca la presentación final, en vivo, de la “coreo” para el presupuesto semanal. El jueves ingresará el nuevo/a; mientras lo mansa que se muestra Juliana, en el “romance” con Licha, anuncia una tormenta. Afuera, Catalina e Isabel pelean para el repechaje.

***

CURIOSIDADES DEL RATING Imbatible “Gran Hermano”, 18.1 puntos de promedio; “Los 8 escalones”, 6.6; “Bailando”, 5.0; “Bienvenidos a ganar”, 1.5; “Festival País”, 1.2, y “El señor de los cielos”, 0.3. Los duelos “Bendita”, 3.5, vs. “LAM”, 2.9; “Todo por mi hogar”, 7.2; “Ahora caigo”, 4.7, y antes, “A la Barbarossa”, 4.4, “Mañanísima”, 1.7, y en esa franja “Qué mañana”, 2.0. Lo más visto del showbusiness “Socios del espectáculo”, 3.7. Y “El legado” va bien, 3.4, aunque perdió con “Cortá por Lozano”, 6.8. Los datos son de la encuestadora Kantar Ibope Media.