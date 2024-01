Tomás Holder le salvó la vida a una joven en Punta del Este

Tomás Holder se encontraba en Punta del Este junto a un grupo de amigos cuando inesperadamente se convirtió en el héroe de la noche al salvarle la vida a una joven que había caído al piso desvanecida y no respiraba.

En diálogo con Desayuno Americano, el ex participante de Gran Hermano contó cómo fueron los hechos: “Estaba con mis amigos y de la nada escucho un impacto re fuerte en el piso. Nos dimos vuelta y vemos a la chica desmayada, nadie hacía nada”.

Tomás contó que su madre le explicó cómo actuar, pero también lo aprendió en el colegio: “Yo fui a un colegio de deportes y me habían dado curso de RCP. Hice lo que pude y me acordaba, le pude hacer respiración boca a boca y reaccionó”.

“Te ponés nervioso porque no sabés qué hacer y tenés la vida de una persona en tus manos. Lo primero que se me ocurrió fue ayudar y por suerte la chica está bien”, contó Holder.

Cuándo le preguntaron si sabía qué le había pasado a la joven dijo que pensaba que le había bajado la presión: “En un momento no respiraba y me asusté mucho. Me dio lástima y bronca que la gente se quede mirando. Yo me acerqué, le tomé el pulso y me fijé a ver si respiraba y no respiraba. Le hice RCP y cuando reaccionó le di un vaso de agua. Lo hice de corazón”.

Su madre Gisela contó que ella le enseñó a hacer RCP y que está muy orgullosa por cómo su hijo puso en práctica sus conocimientos.