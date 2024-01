En una maniobra financiera inesperada, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró que el Tesoro cancelara un vencimiento de deuda por US$ 1.550 millones con bonistas. Este acontecimiento tuvo lugar justo el mismo día en que altos funcionarios gubernamentales se reunían con la misión enviada por el Fondo Monetario Internacional para discutir un nuevo acuerdo de asistencia financiera.

Para concretar este desembolso, Caputo optó por una estrategia audaz, colocando una deuda en el Banco Central para asegurar los dólares necesarios. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de consecuencias, ya que impactó en las reservas del Banco Central, que cerró el día con una disminución de US$ 890 millones, alcanzando un total de US$ 23.231 millones en reservas brutas.

Aunque parte de la deuda queda en los encajes, evitando afectar el stock de dólares del Central, el desafío continúa para el Gobierno. Se estima que unos US$ 600 millones corresponden a acreedores externos, mientras que US$ 950 millones se distribuyen entre residentes, incluyendo organismos públicos y bonistas privados. Además, en medio de la urgencia, el Gobierno busca negociar un desembolso adicional de aproximadamente US$ 3.600 millones con el FMI, un paso crucial para estabilizar la situación financiera del país.