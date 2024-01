Nuevo acuerdo con el FMI: los vencimientos, la confianza del Gobierno y la reunión clave

El próximo jueves, el Gobierno se reunirá con una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el acuerdo que, según describió el vocero presidencial Manuel Adorni, actualmente "está caído" por el incumplimiento de las metas.

Si bien no trascendió la agenda oficial de la reunión, fuentes del Ministerio de Economía detallaron que los ejes clave del encuentro serán la renegociación del acuerdo, la adecuación de las metas y la obtención de un acuerdo técnico por la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas que venció en diciembre.

La noticia fue dada a conocer en la mañana de este martes por el mismo vocero presidencial, quien precisó que los enviados del organismo multilateral de crédito serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por parte del FMI se espera que la comitiva esté encabezada por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, miembros clave del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo.

El país debe afrontar vencimientos de deuda con el FMI por US$ 1.915 millones en enero, US$ 763 millones en febrero y US$ 1.915 millones en abril, lo que totaliza unos US$ 4.592 millones en el primer tramo del año, según el Observatorio de Deuda del Congreso de la Nación.

En paralelo, hay otros US$ 1.633 millones a saldar con otros organismos multilaterales entre enero y abril, discriminados en unos US$ 436 millones en enero, US$ 214 en febrero, US$ 725 millones en marzo y US$ 257 millones en abril de 2024.

Como punto de partida, el acuerdo técnico por la séptima revisión habilitaría un desembolso de U$S 2.600 millones pendientes desde noviembre, de los cuales U$S 960 deben ser reintegrados a la CAF, que otorgó un crédito para el cancelar el vencimiento que Argentina debía enfrentar con el FMI en diciembre.

El Gobierno se muestra confiado respecto a las negociaciones con el FMI, dado que está mostrando una política económica mucho más agresiva que la que plantea el organismo internacional de crédito.

Luego de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apenas comenzada su gestión al frente del Palacio de Hacienda, el FMI salió a apoyar la devaluación y el ajuste que apunta a alcanzar lo más rápido posible el equilibrio fiscal.

En esta línea, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, indicó en su cuenta de X: "Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas hoy por el presidente Javier Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina".

A su vez, consideró que son "un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país".