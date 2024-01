"Me ha emocionado más ver jugar a Federer que a Djokovic, y al final el tenis es emoción y la emoción es la que te arrastra a él", dijo Nadal en una entrevista concedida al diario español El País.

Nadal, Federer y Djokovic integran el mentado "Big Three" del tenis mundial y mucho se ha comentado sobre sus diferentes cualidades.

"Para jugar contra Federer tenía una táctica muy marcada. Él sabía lo que yo iba a buscar, yo sabía que intentaría defenderse. Era una partida de ajedrez. Y cuando te equivocabas, lo sabías", indicó el tenista mallorquí.

"Djokovic ha potenciado muchísimo sus virtudes, pero no ha adaptado su juego de manera radical. Con Djokovic no hay ese nivel de estrategia en los partidos que había con Federer. Hay que jugar a un nivel muy alto y durante mucho tiempo para ganarle", señaló el ex número uno del mundo.

Djokovic lidera la tabla de máximos ganadores de Grand Slam con 24, seguido de Nadal (22) y Federer (20), quien ya se retiró de la actividad.

Nadal, de 37 años, se recuperó físicamente luego de un largo período de inactividad y mañana enfrentará al austríaco Dominic Thiem, ex top ten, campeón del US Open 2020 y finalista de torneos de Grand Slam en Australia (2020) y Roland Garros (2018 y 2019).

Nadal disputó su último single en enero de 2023 cuando perdió con el estadounidense Mckenzie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia. Ayer reapareció en un juego de dobles junto a su compatriota Marc López y perdió con la dupla local Max Purcell-Jordan Thompson por 6-4, 6-4.