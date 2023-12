El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 Rodrigo De Paul recordó cuando a los 14 años al fallecer su abuelo pensaba dejar su carrera como futbolista, pero desde Racing lo fueron a buscar a su casa y cambió de opinión.

El mediocampista del Atlético Madrid contó lo dura que fue la muerte de Osvaldo De Paul, quien cumplía un rol importantísimo en su vida tras el divorcio de sus padres y el distanciamiento con su progenitor. "Era el que me acompaña todos los días, nos tomábamos el colectivo los dos y él me daba los cincuenta centavos que sobraba para el alfajor y él se caminaba la vuelta”, contó en una entrevista en Universo Valdano.

Además, agregó: "Nunca me enteré, me contó mi abuela con el correr de los años. Él se caminaba 60 cuadras de vuelta. Era el colectivo de vuelta de él o mi alfajor. Yo no quería ir más a entrenar, sin él no era lo mismo, no valía la pena, yo lo hacía por él, tenía mucho orgullo por él. En ese momento decido ir a vivir con mi abuela que estaba sola".

La pérdida que sufrió en su adolescencia fue tan difícil de superar a De Paul se le cruzó por la cabeza abandonar el fútbol. Sin embargo, a los pocos días del hecho desde la Academia lo fueron a buscar desde su casa y sostuvo que esa muestra de cariño fue muy importante para su futuro. "Sino no se si hubiera seguido", sentenció.

El paso de De Paul por Racing

El futbolista de 29 años disputó 72 partidos con la camiseta de Racing en dos ciclos diferentes. En el primero estuvo desde su debut, en la primera fecha del Torneo Final 2013, hasta su partida al Valencia a mediados del 2014. El club español lo cedió a la Academia durante la primera mitad del 2016. En total anotó 7 goles y repartió 9 asistencias.