Sindicatos marcharon en Rosario "contra el ajuste y el decretazo"

ATE, Amsafé Rosario, la CTAA y otras organizaciones sociales, políticas y gremiales, encabezaron este miércoles una multitudinaria movilización desde la Bolsa de Comercio local hasta plaza San Martín para rechazar el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía y deroga múltiples leyes. La manifestación tuvo su epicentro en Buenos Aires.

“Era necesario estar hoy en la calle para decirle no al decretazo de (Javier) Milei y no al protocolo de (Patricia) Bullrich. Los sectores más vulnerables vamos a ser los más perjudicados. Vamos a seguir la lucha. Planteamos que el DNU es anticonstitucional, nada tiene de necesidad y urgencia. No era encesario llevar adelante tremendas medidas en contra del pueblo”, señaló frente a Gobernación Lorena Almirón, de ATE Rosario.

“La apuesta central está puesta en Buenos Aires y para nosotros era muy importante que también Rosario expresara enojo, rechazo y una adhesión muy fuerte. Es un DNU que busca arrasar con conquistas historicas y cambiar completamente el país al servicio de unos pocos. Estamos muy conformes, fue una convocatoria muy importante. Rosario estuvo a la altura una vez más”, dijo Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario.

Y siguió: “Tenemos mucha preocupación por lo que sigue. La historia de nuestra organización nos plantea, frente a una ofensiva tan brutal, la necesidad de responder en unidad y con contundencia, y por eso estamos reclamando un paro nacional”.

“Lamentablemente el ministerio de Educación hizo circular este martes por la noche un mail que llegó hasta las escuelas y nosotros respondimos con firmeza. Con la cantidad de escuelas que hay que poner en condiciones, con la situacion de violencia que se padece en los barrios, que el ministerio elija apretar a los compañeros y compañeras para que no se movilicen nos da mucha verguenza”, agregó el dirigente.

En este sentido, Casiello detalló que “el mail planteaba la amenaza del descuento para quienes se sumaran a la medida de fuerza. Nos preocupa la actitud, es un muy mal comienzo. Si creen que el camino es recortarnos el derecho a la protesta y amenazarnos, me parece que se están equivocando”.