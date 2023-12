Asamblea y manifestación de empleados del Banco Nación de Venado Tuerto contra la privatización

En la mañana de hoy los empleados de la sucursal venadense del Banco Nación realizaron una asamblea interna y una posterior manifestación en la puerta de la entidad, ubicada en San Martín y Mitre, reclamando ante la posibilidad de una privatización habilitada por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por el presidente, Javier Milei.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Bancaria de Venado Tuerto, Víctor Ubaltón, detalló que conversaron con los trabajadores de la entidad “sobre el peligro eminente de una privatización. Además, debatimos sobre el significado del DNU, no hay necesidad ni emergencia de hacerlo“.

En ese sentido, recordó que no es la primera vez que se intenta privatizar el Banco Nación: “En los 90 también se hizo y juntamos más un milón de firmas para oponernos”. Y acotó: “Hoy estamos nuevamente en esta pelea y no solo es por defender las fuentes laborales, sino por los servicios que presta en cada localidad de nuestro país. Hasta en el pueblo más chico, donde no van los privados, hay una sucursal”.

En esa misma línea el líder sindical expresó: “El Nación es un banco del estado que llega a todos los lugares más alejados y más recónditos de nuestras patrias. Para las pymes, los pequeños comerciantes e industriales, es al único lugar al que pueden recurrir en búsqueda de un crédito”.

Y siguió: “Eso es lo que estamos defendiendo, la venta del banco significa el fin de esas posibilidades, porque los privados no van a ir a una localidad donde no sea negocio estar. Pero, además, el Estado Argentino pierde una herramienta financiera imprescindible para cualquier tipo de desarrollo”.

Para cerrar, aceptando: “Nosotros estamos de acuerdo que todo se puede mejorar, y que el banco podría funcionar mejor, pero nada se arregla con la privatización“.