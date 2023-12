Murphy: Condenan al Banco Francés por incluir como deudor incobrable a un jubilado

Un jubilado domiciliado en la localidad de Murphy fue incluido como deudor categoría 3 del Banco Central a pedido del BBVA Argentina SA. Lo extraño es que el hombre nunca fue cliente de ese banco ni realizó trámite alguno, pero la situación se agravó cuando el vecino se encontró con que su posibilidad de crédito estaba coartada.

A través de la Usuarios y Consumidores Unidos Venado Tuerto (UCU) se interpuso un amparo, ya que durante varios meses no encontró respuesta a su demanda. Finalmente el banco levantó la restricción, aunque faltaba determinar quién debía hacerse cargo.

Se realizó un nuevo planteo ante el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Gabriel Carlini, que condenó al Banco Francés S.A a pagar los costos del proceso.

La notificación

Según la presentación del usuario “en fecha 04 de enero de 2023 recibo un llamado por parte de personal del Nuevo Banco de Santa Fe S.A sucursal Murphy, informando que se encontraba en un cajero automático una tarjeta de débito del banco BBVA Argentina SA”.

“Respondí asombrado o que se debía tratar de un error atento que no trabajo ni jamás trabaje con dicha entidad financiera. Al día siguiente me apersono en la sucursal Venado Tuerto de la entidad financiera hoy demandada, donde me dicen que había supuestos contratos bancarios, caja de ahorro y tarjetas de créditos y que redacte una nota explicando la situación”, contó el jubilado.



Así lo hizo y desde la entidad se comprometieron a dar solución al tema, pero pasaron los meses sin recibir respuesta alguna.

Sin embargo, el perjuicio se empezó a sentir ya que no pudo acceder al aumento de límite de compra de la tarjeta de crédito, ni a ningún producto, ni servicios en cuotas, dado la situación registrada por la entidad bancaria. Así, en busca de dar solución envió una carta documento el 24 de agosto de 2023, aunque tampoco obtuvo una solución. Sólo un llamado telefónico, pretendiendo que se abone la deuda por servicios jamás contratados.

Reclamo judicial

El siguiente paso fue ingresar un amparo para que le sacaran la categoría de «deudor – situación 3», informado por el “Banco BBVA Argentina S.A”, resultando este dato falso y/o inexacto y perjudicando su crédito y reputación financiera, de modo tal que opera como un obstáculo casi insalvable para poder recurrir a financiaciones crediticias y/o comerciales .

El hombre ratificó que ignora completamente cuál puede ser la causa por la que consta tal «dato» en la base del Banco Central de la República Argentina, ya que jamás operó con dicha entidad financiera y “siempre fui un buen cliente del Banco Credicoop CL”, indicó.

Iniciada la acción judicial de Habeas Data, por parte del Dr. Jose Maria Cónzoli, responsable de Usuarios Y Consumidores Unidos Venado Tuerto (UCU) y notificada la entidad financiera, esta corrigió la situación consignando a situación 1 “normal”.

El 26 de diciembre de 2023 el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Venado Tuerto, a cargo del Dr. Gabriel Carlini, secretaría del Dr. Walter Bournot, resuelve “la cuestión quedando en abstracta la petición condenando al Banco Francés SA a las costas del proceso”.

Por su lado el vecino afectado reclamará por los daños y perjuicios que le ocasionaron motivo de la inclusión errónea en el BCRA veraz y otras bases de datos que le impidieron acceder a créditos de consumo.