Shakira Conmueve a Barranquilla con una Estatua Monumental en su Honor

A través de su cuenta de Instagram, la mundialmente reconocida artista Shakira compartió con sus seguidores una emocionante noticia: la revelación de una estatua monumental erigida en su honor en su ciudad natal, Barranquilla, Colombia. La estatua, que captura la esencia y el dinamismo de la cantante, se ha convertido en un símbolo destacado en la localidad.

En una serie de fotos publicadas en su cuenta, Shakira expresó su felicidad al compartir este momento significativo con sus padres, en especial en el día de cumpleaños de su madre. La artista posó junto a la escultura y compartió momentos especiales con sus seres queridos.

La estatua, fundida en bronce y con una altura de 6.50 metros, representa a Shakira realizando su icónica danza del vientre. Detalles cuidadosamente elaborados incluyen el final de su falda en aluminio, simbolizando las olas del mar y el río. Los brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical expresan el alcance de su trascendencia.

En una foto, Shakira retrató a sus padres junto al alcalde de Barranquilla, quien posó orgulloso junto a la escultura. Una placa dedicada a la artista lleva un mensaje conmovedor que destaca el impacto global de Shakira desde su nacimiento en Barranquilla el 2 de febrero de 1977.

La reacción de Shakira ante este homenaje no se hizo esperar. "Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra. Gracias alcalde y gracias mi Barranquilla linda. ¡Te mereces todo! ¡Los quiero tanto!", expresó la artista. La estatua de Shakira se convierte así en un símbolo duradero del legado y la conexión única que la artista mantiene con su ciudad natal.