Un ídolo de River apuntó contra el entorno de Echeverri: "Lo mandaron a decir eso"

No voy a renovar con River", dijo Claudio Echeverri luego de la obtención del Trofeo de Campeones y sus palabras sacudieron al mundo riverplatense sobre su continuidad en el club con el que finaliza su vínculo a fines de 2024. Sobre eso opinó un ídolo de la entidad como Reinaldo Merlo, quien apuntó contra el entorno del chaqueño de 17 años.

El ex mediocampista central de La Banda brindó una entrevista al programa Los Más Grandes por radio AM 770 en la que dio su parecer sobre lo ocurrido en el campo de juego al término del encuentro y lanzó: "Echeverri tiene un futuro bárbaro. Se le ven las condiciones, pero no me gustaron esas palabras".

De todos modos, el director técnico, de último paso por Defensores Unidos de Zárate, cuestionó a quienes rodean a la joya de 17 años, especialmente su representante Enzo Matepaone. "Yo creo que esas palabras que dijo se las mandaron a decir. No sé quien, pero no son de un chico de 17 años. Es como si le dijeron: 'Si a vos te preguntan, decí tal cosa'. Ya se hablaba del contrato...", reflexionó.

Por otro lado, el histórico cinco del conjunto de Núñez se lamentó por las salidas de Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz porque "son dos jugadores de categoría" y lamentó el cortocicuito que hubo entre el capitán y el resto de los referentes con el entrenador Martín Demichelis hace unos meses: "Todo problema se puede arreglar hablando. Depende de las dos partes si quieren hacerlo o no, pero tranquilamente se podría haber quedado". Asimismo bancó a Demichelis porque tuvo "un muy buen año" y dijo que no entiende las críticas.

Por último, para suplir al mendocino pidió por el volante central suplente que tiene el plantel Matías Kranevitter, quien regresó al club a fines de 2022. "Tiene técnica y buena pegada. En los últimos partidos volvió al nivel de él. Conoce el puesto y sabe de los relevos", analizó.