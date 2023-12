¿Quién es Fabián Lombardo, el nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas?

En las últimas horas, el gobierno de Javier Milei nombró como nuevo presidente y gerente general de Aerolíneas Argentinas a Fabián Lombardo, el empresario con una holgada trayectoria dentro de la industria aerocomercial y que a partir de la jornada de este martes deberá reemplazar las funciones del ex titular de la firma estatal, Pablo Ceriani.

Aerolíneas Argentinas hizo pública la designación de Lombardo por medio de un comunicado en su sitio web oficial. Según lo detallado por la compañía de bandera, comenzó su carrera profesional en Varig, la primera aerolínea fundada en Brasil, donde ocupó diversas posiciones ejecutivas.

Allí ocupó el rol de pricing, fijando los precios del servicio para maximizar los ingresos y beneficios de la empresa, como así satisfacer la necesidad del cliente. Además, estuvo a cargo de la dirección de revenue management, el encargado de analizar y recolectar datos de las necesidades de los viajeros gestionando reservas y así cerrar ventas.

También estuvo al frente de la dirección de rutas para América del Sur; y las direcciones para Italia y medio oriente, Alemania y Europa del Este y Chile, entre otras.

Ya en el año 2009 fue director de ventas exterior para la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas, para sumarse a Aerolíneas Argentinas esa misma temporada como gerente de ventas internacionales, y en 2013, como gerente del área comercial.

En la compañía Tap Air Portugal representó a Argentina, Paraguay y Uruguay; mientras que para la firma Azul Linhas Aéreas se desempeñó como gerente general para América del Sur.

El último rol en Aerolíneas Argentinas fue en la Dirección Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas, desde el año 2019, acompañando a Pablo Ceriani, quien se despidió este martes por medio de un comunicado en las redes sociales y la ovación por parte de los empleados

"Me siento un aeronáutico más y por eso me despido de ustedes, colegas, con el fuerte deseo que le vaya bien a vuestra compañía. ¡Hasta un próximo vuelo!", expresó el ex titular de la firma en su cuenta personal de X.

Vale recordar que Aerolíneas Argentinas opera en 39 destinos nacionales y cuenta con 48 tramos federales que conectan distintos puntos de la región sin necesidad de pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 22 de esas 39 rutas solo interviene la firma estatal.