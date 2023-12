En la noche de ayer lunes, un hombre asesinó a puñaladas a su esposa en la ciudad cordobesa de Salsipuedes, frente a sus hijas de 9 y 11 años. Luego, el femicida atacó a los policías que llegaron a la escena y debieron reducirlo con disparos. Murió esta mañana en un hospital.

El brutal femicidio ocurrió pasadas las 22 de anoche en una casa ubicada en calle Ameghino, de barrio El Bosque, en la localidd de las Sierras Chicas, unos 35 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.



Según indicó Télam, la víctima, Carmen Andrea Aguirre, le había pedido a su esposo, Matías Aragone, que dejara de beber alcohol, ya que se encontraba borracho. En ese momento, atacó con un arma blanca frente a sus hijas.

Las niñas lograron escapar y pedir auxilio. Un vecino que asistió a las hijas de la víctima, testigo del horror, dio su testimonio a la prensa. “La están apuñalando, la están apuñalando”, contó que gritaron las niñas al salir corriendo de la vivienda en la que su padre atacaba a su madre.



“Estaban llenas de sangre, con las manos cortadas, le caían los pedazos de piel”, relató el hombre en Arriba Córdoba. Dijo que envolvió a una de ellas con un toallón y, luego, otra vecina le pidió que fuera a ver qué había pasado, mientras se quedaba a cuidarlas.

“Cuando llegué vi toda la situación, el tipo estaba descocado y no me animé a entrar, no pude hacer nada”, reveló desconcertado. Al mismo tiempo, reveló que vio al femicida “lleno de sangre, con la remera rota y un cuchillo en la mano”.

“No me animé a entrar. Llegué hasta la puerta y no vi a la mujer. Él salió y me miró como diciendo ‘no te metas’ y me volví con las nenas”, detalló. Al mismo tiempo, los vecinos llamaban a la policía.

De acuerdo a eldoce.tv, los efectivos que llegaron a la escena encontraron el cuerpo de la mujer ensangrentado en el suelo y a su esposo parado a su lado con un chuchillo en la mano.

Los efectivos dieron la voz de alto, pero el femicida se abalanzó sobre uno de los agentes que le disparó dos veces para reducirlo.

Según trascendió, tenía heridas cortantes en su cuerpo, pero se desconoce si se las autoprovocó o si fueron consecuencia de la defensa de la víctima. Aragone recibió al menos un tiro en una de sus piernas y tras agonizar toda la noche falleció en el hospital Tránsito Cáceres de Allende.

Un hombre mató a su expareja y a su excuñado en Mar del Plata

Este sábado por la noche ocurrió otro crimen violento, esta vez en un barrio de la periferia de Mar del Plata, cuando un hombre mató a su ex pareja y a su ex cuñado a tiros, tras una discusión. Tras la brutal agresión, el homicida, Víctor Figueroa, escapó de la escena, pero fue detenido minutos antes de la medianoche por efectivos de la Comisaría 11ra tras un llamado al 911, agregaron.

De acuerdo a fuentes policiales, los hermanos Rosana y Marcelo Coronel, de 46 y 48 años, respectivamente, fueron asesinados en una casa ubicada en la calle Rosales del barrio Belgrano, en el extremo sudoeste de la ciudad balnearia.

La mujer sufrió una herida de bala en la zona del cuello, mientras que su hermano recibió al menos un disparo en la cabeza. Ambos heridos fueron trasladados por familiares al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) marplatense, donde murieron minutos más tarde a causa de las heridas.

A partir de los elementos reunidos en el marco de la investigación del doble crimen, la fiscal Romina Díaz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pidió la detención de Figueroa, identificado como autor de los disparos.