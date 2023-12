Claudio Echeverri, quien generó un importante revuelo en River al asegurar que no renovará su contrato y está en el radar del Manchester City, le dio like a un comentario sobre su futuro en la institución de Núñez.

El Diablito le puso "me gusta" a un tuit de un periodista que afirma que "no se va a ir libre" y que "va a seguir negociando" con el Millonario. "Eso sí, puede que se vaya el año que viene. Pero por cláusula o transferencia. Dejará dinero al club", sentenció Maximiliano Benozzi, en la publicación a la que el propio jugador le dio like.

En medio de los festejos tras la coronación de Rivr en el Trofeo de Campeones, Echeverri -figura de la Selección Argentina Sub 17- sorprendió al afirmar que no piensa extender su vínculo con el club. "Mi representante habló con el presidente, se hablaron muchas cosas de que no atendía las llamadas y estaban en contacto siempre. No voy a renovar pero me voy a quedar un año o seis meses", afirmó en el canal de deportes ESPN.

Mientras, Jorge Brito, presidente de la institución, contó cómo fue su encuentro con el Diablito tras su bomba: "Quedan 13 meses para el vencimiento de su contrato. De acá al 10 de enero tenemos que definir. Claudio me volvió a manifestar que quiere triunfar en River. Su representante va a defender al jugador y nosotros al club. Vamos a hacer algo que tiene que ser muy bueno para el club y para el jugador".

Cómo está la negociación entre River y Manchester City por Echeverri

En medio del revuelo y la discusión por la renovación de su contrato, Manchester City está dispuesto a cerrar la compra en enero por una cifra cercana a los 20 millones de euros. En caso de que lleguen a un acuerdo entre las partes, la idea de la institución británica es dejarlo en River uno o dos años a préstamo (para eso, deberá extender su vínculo, que termina en diciembre de 2024).



Qué dijo el representante de Echeverri sobre si situación en River



Enzo Montepaone sostuvo que el Diablito, quien ayer fue titular y que viene de romperla en el Mundial Sub 17 con la Selección Argentina, jamás tomaría una decisión que perjudique al club que lo formó. "Claudio está disfrutando de este nuevo título y pensando en lo que viene. Tratamos que se mantenga al margen de todo lo que se dice", destacó su representante en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, agregó: "Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros, que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama. Seguramente en los próximos días, junto a la dirigencia analizaremos la situacion y tomaremos la mejor decisión para todos."