Enzo Pérez confirmó que se va de River entre lágrimas y no mencionó a Demichelis

Enzo Pérez confirmó lo que era un secreto a voces después de levantar junto a River el Trofeo de Campeones: que se va del club en una decisión que le duele. En una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas, expuso su mensaje con angustia creciente y, a puro llanto, oficializó su salida mencionando con gratitud a todos... menos al cuerpo técnico encabezado por Martín Demichelis, a quien no saludó al momento de abandonar el campo y el que, a su vez, no quiso hablar sobre su despedida al ser consultado post partido.

"Vengo a anunciar algo que ya se sabía, que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, vengo también a agradecer a la gente que me trajo allá por el año 2017, que me mandaron un mensaje. Tuve la posibilidad de llamarlos y hablar un rato y también de decirles en persona, por un mensaje o una llamada, el agradecimiento mío hacia ellos por haberme dado la posibilidad de jugar en esta institución, en la cual vine con amor y sentimiento", arrancó el mediocampista.

"Se me cruzan muchísimas cosas por la cabeza, termina una gran etapa de amor, que soñé desde chico, desde la niñez, jugar con esta camiseta. A esa gente de por vida le voy a estar agradecido. Sé que tendrán mil preguntas por hacer, sacarse muchísimas dudas pero no es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, vaciarme como jugador", deslizó sobre su malestar.

"Como se lo dije a los chicos ayer, más allá de haber sido jugador, tener la posibilidad de ser capitán y estar al frente de ellos, fue por ellos, si ellos no me respetaban y me daban ese cariño que aprecio día a día, hubiera sido muy difícil todo. Siempre lo tuve y no solo de ellos sino de la gente que trabaja alrededor de nosotros, seguridad, prensa, utileros, cocineros, cuerpo médico. A todos ellos, agradecerles de corazón por estos seis años y medio. A la gente, que voy a extrañar cada ovación, el cariño y el respeto que me han dado desde el primer día, y por último agradecerle a mi familia, que hoy no pudo estar acá, por haberme acompañado durante todo este tiempo. Sé que me van a estar esperando para que nos abracemos, a mi representante, padres, hermanos, a todos, mis amigos, muchísimas gracias", dijo el mendocino completamente quebrado.

Volviendo a las circunstancias de su salida, Enzo retomó: "No quiero decir nada más porque se me vienen muchísimas cosas hoy en la cabeza. Que terminen el año de una gran manera, que empiecen el otro mejor, se cierra una etapa. Descansaré, me iré con mi familia de vacaciones, no se gasten en mandarme mensajes ni nada porque a partir de hoy mi teléfono queda permanentemente apagado", cerró.