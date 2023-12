Son varios los campeones del mundo que consideran los cuartos de final frente a Países Bajos como el mejor partido de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Fue la "Batalla del Lusail", como titularon los diarios. El día del Topo Gigio y el "andá pa allá, bobo" de Lionel Messi. El que le permite a Alexis Mac Allister inflar el pecho cada vez que entra al vestuario de Liverpool.

El mediocampista tiene de compañeros a varios neerlandeses, como Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Virgil Van Dijk, quien todavía sigue con la sangre en el ojo tras aquella derrota por penales.

“De vez en cuando me tira alguna bombita, eh", abrió entre risas el ex-Boca. Y dio detalles en Urbana Play sobre las charlas que tienen en los pasillos de Anfield: "Me tira: ‘Porque ustedes fueron los que se querían pelear y que se yo’. Yo le digo: ‘Ustedes no son ningunos santos tampoco’”.

El imponente central fue uno de los primeros que se le fue al humo a Leandro Paredes tras el pelotazo al banco de suplentes naranja y también uno de los dos jugadores a los que Emiliano Dibu Martínez le atajó un penal en la definición.



Tiempo atrás, el propio Mac Allister había profundizado sobre su relación con los neerlandeses en los Reds: "Obviamente soy muy respetuoso y no traigo el tema del Mundial, ni de los partidos, ni nada. No hemos hablado mucho sobre el partido puntual".