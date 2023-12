Gustavo Costas, sobre las incorporaciones de Racing: "Borja está en la lista de refuerzos"

gustavo Costas, el entrenador de Racing, reveló que Miguel Borja, uno de los delanteros de River, está entre los refuerzos que pretenden y que integra la lista que le presentó a la dirigencia del club para incorporar jugadores en este mercado de pases, esta tarde en una entrevista con el canal de deportes TyC Sports.

"Nosotros pedimos tres defensores, un cinco, un nueve y un extremo. Queremos otro extremo más porque no sabés lo que te puede pasar. Pedimos un arquero. Quiero que se compita. Que nadie esté relajado. Quisiera lograr algo internacional. Dimos cinco jugadores por puesto de los que pedimos. Mammana está en la lista de refuerzos. Borja (Miguel) está en la lista de refuerzos. José Manuel López también está en la lista y es la primera opción. Son dos jugadores importantes. Los dos nos gustan muchísimo", expresó Costas.

Luego, continuó: "Tenía dos clubes con lo que estaba cerrado, pero apareció lo de Racing. No es por lo económico. Esto lo hago más por mi sentimiento. Quiero estar en este Racing de hoy que está bien porque es otro club que me tocó asumir. Yo pienso que hoy Racing puede competir. Racing tiene que dar ese salto de calidad. Como técnico me lo tengo que exigir porque Racing está demostrando hoy que le puede competir a cualquiera".

En sintonía respecto al plantel de Racing comentó que si Juan Fernando Quintero está bien es el plus que tiene el equipo, que hace la diferencia y que ha hablado también. En cuanto a Roger Martínez especificó que puede jugar como nueve, pero que para él se siente más cómodo tirándose atrás con un centrodelantero.

"Vecchio demostró. Hasta no estando bien físicamente. Hay que ponerlo bien, diez puntos. Si no estando diez puntos nos dio bastante, estando bien nos puede dar muchísimo. Sobre Lolo Miranda es un tema que estamos hablando con él y ojalá podamos recuperarlo. A Sigali y a Arias los chiflaron y los empezaron a criticar mucho y me dolió muchísimo. Son dos jugadores que nos dieron muchísimo", añadió.

Luego, cerró: "No esperaba esta oportunidad. Cuando me llamaron me sorprendió mucho. Estamos en la casa de nuevo. No me molestó no ser la primera opción. Cada dirigente siempre busca lo mejor. Yo siempre quiero que Racing esté bien, sea o no yo el técnico. Después de tantos años no pensaba que me iba a tocar a mi porque habían pasado tantos años. Ya había abandonado la idea".