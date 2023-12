Jorge Ñewbery Campeón de la liga Venadense.

Jorge Ñewbery de Venado Tuerto es el nuevo campeón de la liga Venadense tras derrotar 1 a 0 a Atlético Elortondo en el tercer partido de la final 2023,en un partido duro y parejo como lo fue en los dos partidos anteriores este tercer partido no fue la excepcion donde tambien se termina decidiendo por detalles más allá de las expulsiones de Jeremías Cabagna por el lado de Atlético y Matías Aguilar por el lado del aviador de Venado Tuerto se siguió viendo un gran partido,con mucha disputa en la mitad de la cancha y bien paradas las defensas hasta que a los 14' del segundo tiempo vino un centro desde la derecha,doble cabezazo en el área y Joel Caminos ponía el 1 a 0 para los de Ñewbery,luego de eso y como en el primer tiempo Atlético tuvo sus chances como para igualar el partido pero no las pudo concretar,los minutos se fueron consumiéndo y El rojo de Elortondo no pudo empatarlo,así llegó el pitaso final de Silvio Trucco para que El trico grite Campeón después de 13 años,ahora irá por el doblete el Viernes cuando defina la copa Centenario ante Juventud Pueyrredòn nuevamente en el Studebaker de Villa cañas.