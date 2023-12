Este 20 de diciembre se lleva a cabo la primera marcha piquetera en contra del presidente Javier Milei. Las primeras columnas de manifestantes ya se encuentran sobre diagonal sur y otros puntos de la ciudad. En ese marco, una militante del Polo Obrero que dirige Eduardo Belliboni contó que decidió marchar porque “el plan no le alcanza” y aseguró que “no fue obligada”.

“Yo llegué en transporte público desde Rafael Castillo, después seguí a pie. Milito en el Polo Obrero, estoy cobrando el Potenciar Trabajo, pero quiero aclarar que no estoy viniendo obligada”, dijo la mujer en diálogo con TN.

“Aparte de estar cobrando un plan social, también trabajamos en comedores populares, 4 horas diarias, y salimos a limpiar la calle. No somos vagos, no somos planeros y no vivimos del plan como todos dicen, porque cobro $70.000 y no me alcanza, eso no nos alcanza para nada. Además, nos dan polenta y otras miserias”, sostuvo.

Consultada sobre el anuncio de Patricia Bullrich sobre el protocolo “antipiquete” que establece que “el que corta no cobra”, la militante del Polo Obrero dijo que igualmente van a marchar por la calle. “Vamos a ver qué dicen los compañeros, pero no nos importa, vamos a ir por la calle, porque ellos (por el gobierno) no nos van a mantener. Lo que nos dan no nos satisface”, cerró.