Quieren encontrar al héroe sin capa que socorrió a su familia en la autopista

El pasado fin de semana, una familia oriunda de Arequito sufrió una avería en su vehículo en medio de la tormenta que se desató en la Autopista Rosario-Córdoba. El automóvil en el cual se trasladaban tuvo un incendio en la parte del motor, pero apareció una personas para ayudarlos y llevarle tranquilidad. Un héroe anónimo al cual ahora están buscando para devolverle la cortesía que mostró.

Tatiana y su familia tuvieron que detenerse en medio del temporal porque el rodado que manejaba su marido comenzó a echar humo en la parte frontal. La joven intentó pedir ayuda junto a sus tres pequeños hijos, hasta que un hombre de unos 30 años se detuvo. Les prestó su teléfono celular para llamar a la grúa y apagó el fuego.

“Una vez que estuvo todo solucionado él se fue, pero más allá del agradecimiento nos gustaría ponernos en contacto para hacerle llegar algún presente”, contó Tatiana .

Los datos con los que cuenta es que el joven sería oriundo de Córdoba capital y se llamar Eric Barros. Pero hasta el momento no pudieron localizarlo mediante redes sociales. Usa lentes y era morocho. Además, manejaba un auto de color blanco.

“Pasaron muchos autos antes que él se detuviera. Uno entiende los apuros y no juzga a nadie. Incluso cuando él se paró le pregunté porqué lo hacía. Y me dijo que me vio como desesperada, corriendo”, recordó Tatiana.

¿Conocés a Eric? Tal vez podés hacer que se reencuentren…