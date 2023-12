La Libertad Avanza, pese a la contundencia destructora del temporal de este domingo, sigue afirmando que el cambio climático es "un cuento de los políticos".

La insólita afirmación la hizo el diputado Agustín Romo, diputado del espacio liderado por el ultraderechista Javier Milei. Lo hizo en respuesta a un tuit de la diputada nacional Margarita Stolbizer, que aludía al temporal de este domingo.

La referente del GEN había expresado: "El cambio climático es un problema actual y se traduce en fenómenos naturales más violentos y peligrosos. Negar la crisis climática y no obrar en consecuencia, significa no hacer nada frente a temporales como el de anoche y su enorme peligrosidad para nuestra sociedad".

En respuesta a Stolbizer, Romo contestó con un mensaje insólito. "El cambio climático es un cuento que usan los políticos como vos para aumentar impuestos, inventar nuevos curros y regular/prohibir actividades productivas. No tiene lugar en nuestro gobierno semejante estafa a la gente", publicó en las redes Romo esta mediodía.



Aun con las consecuencias a la vista del trágico temporal en Bahía Blanca el sábado por la noche y que el domingo a la madrugada azotó al AMBA, el espacio liderado por Milei sigue negando y minimizando las tragedias provocadas por el cambio climático.



“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, había dicho Milei meses atrás.

La concejala de UxP de Tres de Febrero, Jimena Bondaruk, le dedicó un tuit al ultraderechista. "Cuando negás el cambio climático y empezás a gobernar, lo primero que se te presenta es un gravísimo temporal. Con fuertes consecuencias y víctimas fatales". Y agregó: "Y no, no fue un acontecimiento “adverso” como decís, son las consecuencias del cambio climático que negás. No le podemos dar la espalda, no podemos negar lo que está pasando, porque este termina siendo el resultado".