El fiscal Agustín Nigro detalló las maniobras endilgadas a los dos detenidos, quienes operaban en coordinación con dos ciudadanos colombianos que no residen en el país. El representante del MPA solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de los imputados.

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto la designación de secretarios y secretarias de Juzgados Comunitarios que había determinado Omar Perotti en septiembre. Aseguró que se crearon cargos que no existían y eliminaron partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos. La Corte Suprema no les tomó juramento y no tomaron posesión del cargo.