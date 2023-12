La Champions League empieza a entrar en zona de definición y los octavos de final quedaron determinados por el sorteo que se llevó a cabo en Nyon, Suiza. Los 16 mejores equipos del certamen ya conocen a sus rivales para la instancia y los grandes favorecidos fueron Paris Saint-Germain y Manchester City, quienes enfrentarán a Real Sociedad y Copenhague, respectivamente. En tanto, habrá condimento argentino en la fase, con el Inter de Lautaro Martínez y el Atlético de Madrid de Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Diego Simeone enfrentados en octavos.

Apenas pasadas las 8 de la mañana de Argentina, el sorteo se llevó adelante en Suiza y fue el exdefensor inglés John Terry el encargado de sacar las bolillas para determinar los cruces. De todos ellos, quizás los más atractivos son el de Napoli contra Barcelona y el mencionado entre Inter y Atlético de Madrid. El sorteo fue favorable para Manchester City, el campeón defensor, que deberá enfrentar a Copenhague, quizás el rival más accesible de todos los que estaban en el bombo de los segundos de cada grupo.

Si bien ya no cuenta con Lionel Messi y Neymar, el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé sigue siendo un rival temible y, para colmo, tuvo un sorteo favorable al quedar emparejado con la Real Sociedad, equipo español que regresó a la competición después de una larga ausencia. Real Madrid, el otro gran candidato, fue el último equipo en conocer a su rival y tendrá que enfrentar al RB Leipzig de Alemania.

Así quedaron los cruces de octavos de final en la Champions League 2024

Porto vs. Arsenal

Napoli vs. Barcelona

Paris Saint-Germain vs. Real Sociedad

Inter vs. Atlético de Madrid

PSV Eindhoven vs. Borussia Dortmund

Lazio vs. Bayern Münich

Copenhague vs. Manchester City

RB Leipzig vs. Real Madrid

Calendario octavos de Champions League: cuándo se juega y fechas

Partidos de ida: 13/14/20/21 de febrero 2024

Partidos de vuelta: 5/6/12/13 de marzo 2024