El mercado de pases de Boca quedó en una especie de limbo desde que se confirmó que las elecciones se realizarían el 17 de diciembre a raíz de la revocación que había impuesto la jueza Alejandra Abrevaya. El oficialismo, con Juan Román Riquelme al frente, había empezado gestiones para traer refuerzos de jerarquía sudamericana pensando en la chance de que los comicios se llevaran a cabo en 2024, aunque ahora metió el freno. En cuanto a la oposición, representada en las figuras de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la idea sería darle la libertad al futuro entrenador y al mánager de diagramar qué lugares quieren reforzar. Conocé el plan de cada uno en profundidad.

Los nombres que suenan en caso de que Riquelme gane las elecciones de Boca

Hoy por hoy, la prioridad del Torero está puesta en los últimos días del cierre de campaña y la contratación de un entrenador para suceder a Mariano Herrón, quién asumió de forma interina tras la renuncia de Jorge Almirón. Está claro a esta altura que el nombre de Diego Martínez es el que más se acercó al banco de suplentes de Brandsen 805. Su decisión de finalizar anticipadamente su contrato con Huracán por "la propuesta de otro club" y la revelación de sus charlas futboleras con Román lo depositan como un firme candidato al cargo.

Una vez que resuelvan esta cuestión, que se estima que se anunciará el lunes siguiente al acto eleccionario, la dirigencia se pondrá a cerrar algunos acuerdos y a dialogar con el nuevo coach para saber en qué puestos necesitan invertir para agrandar el plantel.

Si hubiera que armar un listado, seguramente lo encabezaría Éver Banega. El otrora mediocampista de la Selección Argentina manifestó su deseo internamente de regresar al club que lo formó y ya trabaja para cortar su vínculo con Al-Shabab a pesar de que le quedan seis meses más de contrato. El acuerdo está muy avanzado y sus cuestiones legales con el cuadro saudí, donde sumó 18 partidos -16 de titular- y dos goles, no presentarían un impedimento para su retorno. El rosarino dejó un buen recuerdo en la República de La Boca porque la rompió en la Libertadores 2007, la última que conquistó el Xeneize.

Sin embargo, el más rimbombante sería el chileno Arturo Vidal, que está próximo a finalizar su vínculo con Athletico Paranaense en diciembre y siempre tuvo el deseo de ponerse la casaca azul y oro. Su constante contacto con Riquelme lo ubica en el radar de los posibles refuerzos. Todavía está en plena recuperación de una "lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular". A raíz del vox populi que se generó con su coqueteo y los diversos "guiños", el exvolante de Juventus dejó en claro, a través de un vivo de Twitch, que aún tiene que definir su futuro, en el que podría aparecer Colo-Colo.



También sonaron las figuras de Rubén Botta (Colón) y Yeferson Soteldo (Santos), aunque por ahora no han avanzado por ninguno. Una vez que resuelvan cuántos extranjeros van a traer, deberán ver el tema del cupo de extranjeros, ya que Boca tiene ocupado cinco de los seis lugares -Campuzano y Fabra no cuentan porque están nacionalizados argentinos. Ahí podrían asomar algunas salidas, pero ese debate quedará para después de las elecciones.

El plan de la oposición con los refuerzos si se imponen en las elecciones de Boca

En el bando contrario al Diez, Andrés Ibarra fue claro respecto al tema refuerzos. Durante una entrevista con TyC Sports, ratificó que darán a conocer el plan de cara al mercado de pases una vez que cierren la llegada de Martín Palermo. Ya se sabe que el Loco tiene una propuesta sobre la mesa y se cree que la aceptará, de acuerdo a lo que expresó en una conferencia de prensa luego del triunfo de Platense, su club, ante Sarmiento.

En este sentido, Mauricio Macri, candidato a vicepresidente de la lista Pasión + Gestión, deslizó que quiere convencer a Guillermo Barros Schelotto, quien fue DT de la Primera entre principios de 2016 y fines de 2018, para que se sume a su posible futura gestión en el cargo de mánager o director deportivo, a partir de su decisión de disolver el Consejo de Fútbol, que fue objeto de duras críticas en la boca del tandilense.

En conclusión, todavía no aparecieron nombres concretos en las propuestas del tándem que hace años integró el Gobierno de la Nación. De todas formas, cuestionaron los modos en los que la dirigencia actual se desprendió fácilmente de ciertos jugadores y los dejó libres, como Eduardo Salvio, Agustín Rossi y Agustín Almendra, entre otros. "No se puede maltratar a los ídolos del club. Hay una lista eterna que se fueron libres porque no se pusieron de acuerdo con Riquelme: Salvio, Pavón, De Rossi, Agustín Rossi y la lista no termina más", arremetió Macri en una conferencia de prensa y sentó su postura.