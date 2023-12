El mediodía de River se vio afectado por el sacudón que significó la decisión de Salomón Rondón de rescindir su contrato con el club, cuya vigencia estaba pautada hasta 2025, por problemas de adaptación familiar a la Argentina, una cuestión que había adelantado Martín Demichelis cuando era cuestionado por su rendimiento y falta de gol. Aunque recién empezó las conversaciones con la Comisión Directiva para desvincularse, Matías Patanian, vicepresidente de la gestión, le puso paños fríos al tema y lo trató con la cautela propia de la situación.

El directivo del Millonario dialogó desde el Museo River y aclaró, sin dar muchos detalles precisos, en qué estado están esas charlas ahora. "Mientras estemos en competencia dar nombres no está bueno. De todas maneras, Salomón tiene contrato por este año y dos más y hablaremos después del Trofeo de Campeones", comentó.

El elenco de Demichelis deberá afrontar la final del mencionado torneo el próximo 22 de diciembre, con sede a definir, frente al ganador de la Copa de la Liga Profesional, que lo dirimirán este sábado entre Rosario Central y Platense. Se estima que ese podría ser el último partido del Rey Salomón, que contabiliza 35 encuentros y 10 goles -uno ante Boca en La Bombonera-, porque después empezaría a acelerar los trámites con la intención de regresar e instalarse en España, donde vivió durante cuatro años, producto de sus pasos por Málaga y Las Palmas.

Si bien había sonado el rumor de un interés del Pachuca mexicano, esta chance no sería viable. De todas formas, Patanian dejó en claro que no se puede hablar de una salida porque todavía pertenece al cuadro de Núñez. "Hoy por hoy es jugador de River", concluyó, tajante. Mientras tanto, los hinchas están a la expectativa de lo que sucederá en esas conversaciones que definirán el futuro del máximo artillero de la Selección de Venezuela.

La crítica de Patanian a las redes sociales y la banca al ciclo Demichelis en River

El vice del Millo, en sintonía con su compañero de fórmula -Jorge Brito-, salió a bancar la gestión de Martín Demichelis como DT pese a la eliminación en la semifinal en el campeonato local a manos del Canalla. "El de las redes sociales es un micromundo. Hay un montón de gente que, cuando vas a comprobar, está contenta. La gente entiende lo difícil que era hacer el post-Gallardo. Todos decían que iba a ser complicado, difícil y traumático. Fue difícil, pero no fue traumático", aceptó.



En este sentido, fue lapidario con el manejo de las redes sociales, que muchas veces hacen críticas despiadadas sin abundar en los argumentos: "Me sorprende el fenómeno de las redes. El otro día me asombraba que un chico de la Sub-17 tuvo que cerrar su cuenta (Jeremías Florentín). En ese submundo de la red hay una agresión y el que se expresa lo hace para criticar. Me parece que todos nos dejamos llevar por eso y perdemos el foco de la realidad".