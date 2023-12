La Región Litoral Sur del Torneo Federal culminó su fase de grupos este fin de semana. Los 13 líderes de cada uno de los grupos, además de los tres mejores segundos de las zonas de cuatro equipos, pasaron de ronda. De esta forma, 16 clubes quedaron en carrera para definir al ganador de la Región, el cual jugará una final contra quien se imponga en otra de las regiones, para definir un ascenso al Torneo Federal A 2024.

Los 16 clasificados a la próxima etapa son los siguientes: Arsenal de Viale, Belgrano de Paraná, Libertad de Concordia, Atlético Uruguay, Juventud Unida de Gualeguaychú, Colón de San Justo, Ben Hur de Rafaela, Peñarol de Rafaela, Libertad de Sunchales, Everton Olimpia de Cañada de Gómez, Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, Studebaker de Villa Cañás, Aprendices Casildenses, Atlético Paraná, Juventud de Esperanza y Morning Star de Rosario. Los últimos tres mencionados fueron los mejores segundos.

Ahora se pondrá en marcha la segunda ronda, con eliminación directa en partidos de ida y vuelta.

A continuacion te repasaremos las zonas 12 y 13 de la region litoral sur como se desarrollo la ultima fecha donde ambos primeros jugaran en los octavos de final.

Zona 12

Studebaker de Villa Cañás cayó 2 a 0 contra Eduardo Hertz como visitante, pero de todas maneras clasificó a la siguiente etapa del torneo. Los de Villa Mugueta se impusieron por los goles de Tomás Saldari en el primer tiempo y de Lautaro Romero en el segundo. Por su parte, Sportivo Rivadavia goleó 4 a 1 como local a Arteaga. Los de Venado Tuerto marcaron a través de Leandro Gallego, Juan Villegas y Carlos Quiroga por duplicado.

Studebaker clasificó como líder del grupo con 12 puntos, mientras que Sportivo Rivadavia quedó segundo con 10. Tercero se posicionó Arteaga con 9, en tanto que Eduardo Hertz cosechó 4 unidades.



Zona 13

El grupo 13 ya tenía a su clasificado dos fechas antes del cierre. Se trata de Aprendices Casildenses, que no pudo mantener su invicto en la última fecha. Los de Casilda cayeron 2 a 1 como locales ante Teodelina. La Academia había arrancado ganando, pero en el segundo tiempo la visita dio vuelta la historia. En el otro encuentro del grupo, Jorge Newbery se impuso de local 2 a 1 sobre Argentino de Firmat. Los de Venado Tuerto marcaron por intermedio de Agustín Ríos y Bernardo Vitterbo, mientras que Cristofer Mazzacco anotó el gol del Cuevero.

De esta forma, Aprendices quedó primero con 15 unidades, seguido por Teodelina con 11, y Argentino y Jorge Newbery sumaron 4.

Segunda Ronda

Los partidos de ida se disputaran este sábado 16, mientras que las revanchas será el miércoles 20. Los equipos que figuran primero son los que definen de local.

Atlético Uruguay vs. Juventud Unida de Gualeguaychú

Atlético Paraná vs. Libertad de Concordia

Belgrano de Paraná vs. Arsenal de Viale

Peñarol vs. Colón de San Justo

Ben Hur vs. Libertad de Sunchales

Juventud de Esperanza vs. Coronel Aguirre

Morning Star de Rosario vs. Everton Olimpia

Studebaker de Villa Cañás vs. Aprendices Casildenses